دستگیری قاتل فراری در بروجرد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مهدی مهدوی‌کیا امروز چهارشنبه در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: در پی اعلام یک فقره نزاع و درگیری در یکی از محلات این شهرستان، بلافاصله مأموران انتظامی برای بررسی موضوع در محل حاضر شدند.

وی افزود: با حضور و بررسی‌های میدانی اولیه مأموران مشخص شد که دو نفر به علت اختلافات مالی با یکدیگر درگیر شدند که در پی این حادثه یک از طرفین دعوا به‌وسیله سلاح گرم (کلاش) به قتل رسیده است.

فرمانده انتظامی بروجرد، گفت: در این راستا مأموران با اشراف اطلاعاتی و اقدامات اطلاعاتی موفق شدند کمتر از ۴۸ ساعت قاتل را در این شهرستان شناسایی و ضمن هماهنگی قضائی در عملیاتی ضربتی وی را در مخفیگاهش دستگیر کنند.

سرهنگ مهدوی‌کیا با اشاره به این که متهم دستگیر شده پس از دستگیری به بزه ارتکابی اعتراف کرد، افزود: دراین‌خصوص پرونده تشکیل و متهم برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضائی شد.