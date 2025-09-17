عامل تیراندازی در معمولان دستگیر شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ شاپور گراوند امروز چهارشنبه در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: در پی اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر تیراندازی در شهرستان معمولان، بلافاصله مأموران به محل موردنظر اعزام و موضوع را به‌صورت ویژه در دستور کار قرار دادند.

وی افزود: با حضور مأموران پلیس در محل مشخص شد متهم با استفاده از سلاح گرم اقدام به تیراندازی به سمت منزل شهروندان کرده و سپس از محل متواری شده است که مأموران در محل حاضر و آثار تیراندازی بر روی درب منزل مشهود بوده است.

فرمانده انتظامی پلدختر، تصریح کرد: در این راستا مأموران انتظامی با همکاری پلیس اطلاعات این شهرستان با انجام اقدامات اطلاعاتی، متهم را شناسایی و دستگیر کردند.

سرهنگ گراوند، گفت: متهم به بزه ارتکابی به علت اختلافات خانوادگی اعتراف و پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شد.

وی تأکید کرد: مأموران جان‌برکف پلیس این شهرستان هرگز اجازه جولان به ناامن‌کنندگان امنیت عمومی را نخواهند داد.