به گزارش خبرگزاری مهر، مجید آنجفی ظهر چهارشنبه در گردهمایی الگوی کشت با هشدار نسبت به بحران جدی آب در کشور اظهار کرد: میزان آب مورد نیاز طبق قانون برنامه هفتم توسعه باید ۸۰ میلیارد متر مکعب باشد، اما به دلیل سوءمدیریت‌های گذشته، این رقم به ۴۴ میلیارد متر مکعب کاهش یافته است.

وی افزود: با وجود محدودیت منابع آبی و بلایای طبیعی، کشاورزان ایرانی همچنان در بسیاری از محصولات کشاورزی، رکورددار و دارای جایگاه جهانی هستند.

معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه کشاورزی در ایران نسبت به بسیاری از کشورها دشوارتر است، گفت: پراکندگی و کوچک بودن اراضی، کمبود آب، تنش‌های دمایی و تگرگ، بخشی از چالش‌های این حوزه است.

آنجفی خاطرنشان کرد: با اجرای سیستم‌های نوین آبیاری، میزان مصرف آب در هر هکتار از ۱۵ تا ۱۶ هزار متر مکعب به حدود ۴ هزار متر مکعب کاهش یافته است.

معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی تغییر رویکرد از کشت سنتی به کشت نوین و تنوع‌بخشی به محصولات را راهکار اصلی مقابله با کم‌آبی دانست و گفت: با همکاری ستاد اجرایی فرمان امام، کشت محصولات کم‌آب‌بر و ارقام جدید در مناطق دیم‌کاری توسعه یافته است؛ به طوری که در برخی مناطق خشک، برداشت علوفه خشک به ۶ تن در هکتار رسیده که پیش‌تر این میزان حتی در اراضی آبی نیز به دست نمی‌آمد.

به گفته وی، تجربه موفق استان‌هایی مانند کردستان در توسعه کشت دیم نشان می‌دهد که حتی با وجود خشکسالی، تولید گندم می‌تواند به بیش از ۸۰۰ هزار تن برسد.

آنجفی اجرای الگوی کشت را نیازمند همکاری بین‌بخشی دانست و تصریح کرد: وزارتخانه‌های نیرو، کشور، صمت، سازمان برنامه و بودجه و هواشناسی باید در مدیریت منابع، تأمین اعتبارات و اطلاع‌رسانی به کشاورزان همراهی کنند.

وی با اشاره به ابلاغیه ریاست جمهوری و وزارت کشور درباره تشکیل کارگروه‌های استانی و شهرستانی با مسئولیت استانداران و فرمانداران، گفت: این کارگروه‌ها بستر برنامه‌ریزی دقیق و اجرای بهتر الگوی کشت را فراهم خواهند کرد.

معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی از کشاورزان خواست به دلیل تأخیر بارندگی‌ها، کشت پاییزه خود را مطابق با توصیه کارشناسان و ارقام مناسب هر منطقه انجام دهند و افزود: همه بذرها و نهاده‌های مورد نیاز، از جمله دانه‌های روغنی و گیاهان دارویی، به مقدار کافی تولید و توزیع شده است.