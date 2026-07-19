جزئیات برگزاری مراسم جاماندگان اربعین در اردستان اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، محسن حیدری ظهر یکشنبه در جلسه ستاد اربعین شهرستان اردستان، اظهار کرد: تمامی اطلاعیه‌های مربوط به برنامه‌های پیاده‌روی اربعین و مراسم جاماندگان باید پیش از انتشار با بخشداری، سازمان تبلیغات اسلامی و فرمانداری هماهنگ شود و هیچ اطلاعیه‌ای بدون تصویب ستاد و هماهنگی‌های لازم منتشر نخواهد شد.

وی افزود: اطلاعیه‌های رسمی باید تنها از سوی ستاد برگزاری مراسم منتشر شود تا از انتشار اخبار و برنامه‌های متناقض جلوگیری شده و مردم تنها به اطلاعیه‌های مورد تأیید ستاد استناد کنند.

فرماندار اردستان خاطرنشان کرد: بر اساس مصوبات ستاد، مراسم پیاده‌روی جاماندگان اربعین در شهر اردستان از ساعت هفت صبح و از امامزاده موسی(ع) به سمت امامزاده اسماعیل(ع) برگزار خواهد شد و در شهر مهاباد نیز آغاز مراسم ساعت هفت صبح تعیین شده است.

حیدری تصریح کرد: در شهر زواره نیز آغاز مراسم ساعت چهار صبح و مسیر حرکت از میدان شهید غلامی به سمت مصلی و سپس تلک‌آباد خواهد بود و تمامی برنامه‌ها باید دقیقاً مطابق زمان‌بندی مصوب اجرا شود.

وی بیان کرد: آغاز زودتر یا دیرتر از زمان تعیین شده قابل قبول نیست و در صورت تخلف، ستاد نسبت به توقف یا مدیریت مراسم اقدام خواهد کرد، زیرا هماهنگی نیروهای امدادی، انتظامی و خدماتی بر اساس همین زمان‌بندی انجام می‌شود.

فرماندار اردستان با اشاره به ضرورت توزیع مناسب مواکب در طول مسیر، ادامه داد: جانمایی و تعداد مواکب باید پس از برگزاری جلسه هماهنگی مشخص و به فرمانداری اعلام شود تا از تمرکز همه مواکب در یک نقطه جلوگیری شده و خدمات‌رسانی در سراسر مسیر به زائران انجام شود.

حیدری اضافه کرد: اطلاعیه‌های هر شهر باید به صورت مجزا منتشر شود و زمان آغاز مراسم، مسیرهای پیاده‌روی، محل برگزاری برنامه‌ها و تعداد مواکب به طور شفاف در اختیار مردم قرار گیرد.

وی با تأکید بر لزوم هماهنگی دستگاه‌های اجرایی، بیان کرد: شهرداری‌ها، بخشداری‌ها، دهیاری‌ها و سایر دستگاه‌های خدمات‌رسان باید امکانات، تجهیزات و نیروی انسانی مورد نیاز خود را پیش از برگزاری مراسم به ستاد اعلام کنند تا برنامه‌ریزی لازم انجام شود.

فرماندار اردستان خاطرنشان کرد: نیروهای امدادی، هلال احمر، نیروی انتظامی و بسیج همانند سال‌های گذشته مسئولیت پوشش و تأمین امنیت مسیرهای پیاده‌روی را بر عهده خواهند داشت و هماهنگی لازم میان این دستگاه‌ها انجام می‌شود.

حیدری با اشاره به شرایط خاص کشور، بر ضرورت ساماندهی مواکب تأکید کرد و گفت: هر موکب باید دارای مسئول مشخص و مورد تأیید ستاد باشد و از برپایی مواکب یا توزیع هرگونه نذورات و مواد غذایی بدون هماهنگی و اخذ مجوز جلوگیری خواهد شد.

وی یادآور شد: در شرایط کنونی، پذیرش و توزیع هرگونه غذای نذری یا خدمات از سوی افراد ناشناس و بدون مسئول مشخص امکان‌پذیر نیست و تمامی اقدامات باید در چارچوب تصمیمات ستاد اربعین شهرستان انجام شود.