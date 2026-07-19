به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه نیویورک تایمز اعتراف کرد که ایران خسارت هایی به تعداد زیادی از بالگردهای آمریکایی در اردن وارد آورده است. این بالگردها از نوع بلک هاوک بوده و هر کدام از آنها ۲۱ میلیون دلار قیمت دارند.

این روزنامه به نقل از مسئولان آمریکایی گزارش داد: نیروهای ما در اردن شاهد ۴ حمله ایران طی ۵ روز بودند که این حملات چند کشته و زخمی نیز برجای گذاشته است. حملات ایران باعث زخمی شدن ده ها نظامی و برجای ماندن خسارت های سنگین به بالگردهای آمریکایی شد.

آنها اضافه کردند: ایران همچنان ذخایر موشکی گسترده ای در اختیار دارد و بیش از گذشته می تواند از سامانه های پدافندی آمریکا عبور کند. اردن به عنوان میزبان پایگاه های هوایی اصلی آمریکا اهمیت ویژه ای دارد چرا که قبل از آغاز جنگ پنتاگون تعدادی از نیروهای خود را از بحرین، امارات و قطر به مناطق امن تر در اردن و اراضی اشغالی منتقل کرد. نقش اردن نیز در حمایت از عملیات آمریکا افزایش یافته بود. حمله نخست ایران یک تأسیسات در پایگاه هوایی ملک فیصل را هدف قرار داد که باعث زخمی شدن ۵ نظامی آمریکایی شد. حمله دوم پایگاه شرق اردن را هدف قرار داد که بالگردهای آمریکایی در آنجا مستقر بودند. ۴۸ ساعت قبل نیز موشک های ایرانی به پایگاه موفق السلطی در الازرق اصابت کردند و ۲۰ نظامی آمریکایی که در حال فرار به سمت پناهگاه ها بودند زخمی شدند. ایران مجددا این پایگاه را روز جمعه هدف قرار داد که ۲ نظامی آمریکایی در جریان آن کشته و چهار تن دیگر زخمی شدند.

سی بی اس نیوز نیز به نقل از یک مسئول آمریکایی گزارش داد که حمله ایران باعث کشته شدن ۲ نظامی آمریکایی در پایگاه موفق السلطی اردن شده است.

پیشتر نیز دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا در واکنش به کشته شدن دو نظامی آمریکایی در اردن، این حادثه را «بسیار غم‌انگیز» دانست.

فرماندهی مرکزی آمریکا (سنتکام) کشته شدن دو نظامی آمریکایی در حملات ایران به پایگاه نظامیان این کشور در اردن را تأیید کرد.

ترامپ گفت: دیدن وقوع چنین اتفاقی برای ما دردناک است؛ این حادثه بسیار غم‌انگیز است.