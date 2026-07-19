به گزارش خبرنگار مهر، رضا تقیپور، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در گفتگویی تلویزیونی اظهار کرد: ترامپ تهدید کرد که ما را به عصر حجر برمیگرداند، اما حالا میبینیم دقیقاً خودش رفتارهای عصر حجری انجام میدهد یعنی قانون جنگل.
وی تاکید کرد: همه دنیا باید متوجه شده باشند که تامین امنیت منطقه به جز توسط کشورهای منطقه امکانپذیر نیست.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی متذکر شد: اگر ۴۰ سال در گوش کشورهای منطقه میخواندند که ما برای تامین امنیت شما اینجا هستیم دقیقا این جنگ نشان داد که نه تنها تامین امنیت نکردند، بلکه امنیت منطقه را به خطر انداختند و میخواستند از خودشان و رژیم صهیونیستی در منطقه دفاع کنند که نهایتاً با شکست مفتضحانهای که از نیروهای مسلح ما خوردند این هم منتفی شد.
تقیپور گفت: همانطور که مقام معظم رهبری فرمودند آسایش و آرامش در خلیج فارس و دریای عمان تنها با همکاری کشورهای منطقه حتماً رفاه را برای کل منطقه به ارمغان میآورد.
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