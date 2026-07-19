ورود پژوهشگاه ارتباطات به همکاری های فناورانه «بریکس»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات، نخستین نشست مجازی گروه مطالعاتی «ارتباطات نسل آینده» مؤسسه بریکس برای شبکه‌های آینده (BIFN) با حضور نمایندگان کشورهای عضو برگزار شد. در این نشست، علاوه بر نهایی‌سازی ساختار مدیریتی، برنامه کاری سال ۲۰۲۶ و سازوکار فعالیت گروه‌های کاری، بر ضرورت هماهنگی در استانداردسازی بین‌المللی و اولویت‌های پژوهشی تأکید شد.

هیئت جمهوری اسلامی ایران به نمایندگی از پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات، با حضوری فعال در این رویداد، رویکرد راهبردی خود را در دو محور کلان ارائه کرد.

محمدحسین شیخی، رئیس پژوهشگاه، ضمن تأکید بر ضرورت توسعه همکاری‌های فناورانه میان کشورهای عضو بریکس، نقش این پژوهشگاه را به‌عنوان شعبه ایران در BIFN، محوری خواند.

وی تصریح کرد: توسعه شبکه نسل آینده، استانداردسازی، تربیت نیروی انسانی و اجرای پروژه‌های مشترک، اولویت‌های اصلی ایران برای دستیابی به دستاوردهای عملیاتی است.

رئیس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات با اعلام آمادگی کامل برای مشارکت در حوزه‌های کلیدی نظیر «اتصال‌پذیری شبکه»، «سکوی باز API بریکس»، «تعامل‌پذیری عامل‌های هوشمند»، «شبکه ۲۰۳۰» و «شبکه‌های محاسباتی»، از معرفی رسمی نامزدی ایران برای کرسی نایب‌رئیسی (Vice Chair) و ارائه فهرست کارشناسان تخصصی برای عضویت در کارگروه‌های مربوطه خبر داد.

در ادامه این نشست، حسین صمیمی، معاون پژوهش و توسعه ارتباطات علمی پژوهشگاه، با تحلیل روندهای نوظهور، پیشنهاد توسعه دامنه فعالیت BIFN را مطرح کرد.

وی با تأکید بر ضرورت همگام‌سازی برنامه‌های این گروه با شتاب تحولات فناورانه، تشکیل کارگروه تخصصی «ارتباطات و شبکه‌های کوانتومی» را پیشنهاد داد تا همکاری کشورهای عضو در زمینه تحقیقات مشترک، توسعه فناوری، استانداردسازی و تعامل‌پذیری در کاربردهای کوانتومی تقویت شود.

صمیمی همچنین ایجاد کارگروه «تاب‌آوری شبکه و زیرساخت‌های دیجیتال» را به عنوان دیگر اولویت پیشنهادی مطرح کرد. این کارگروه با تمرکز بر ارتقای قابلیت اطمینان، امنیت زیرساخت‌های حیاتی، تداوم خدمات و آمادگی در برابر بحران‌ها، نقش مؤثری در پایداری شبکه‌های نسل آینده ایفا خواهد کرد.

معاون پژوهش و توسعه ارتباطات علمی پژوهشگاه در پایان، آمادگی جمهوری اسلامی ایران را برای تدوین سند مفهومی (Concept Paper) و هدایت تخصصی این دو کارگروه، در صورت تصویب اعضای BIFN، اعلام کرد.

در پایان نشست، کشورهای عضو بر ادامه همکاری‌های فنی، تکمیل برنامه کاری سال ۲۰۲۶ و توسعه نقش گروه‌های مطالعاتی به عنوان بازوی تخصصی BIFN برای پیشبرد همکاری‌های فناوری و استانداردسازی در حوزه ارتباطات نسل آینده تأکید کردند.