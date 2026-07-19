کاهش اطاله دادرسی با افزایش ۵ شعبه دادگاه تجدیدنظر در لرستان

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام سعید شهواری در سخنانی، اظهار داشت: یکی از اولویت‌های اصلی دستگاه قضایی در استان لرستان، رسیدگی دقیق و سریع به پرونده‌های قضایی و کاهش اطاله دادرسی است که در همین راستا، در سه سال گذشته توسعه شعب در دستور کار قرار گرفته است.

رئیس‌کل دادگستری لرستان با اشاره به آمار عملکردی شعب تجدیدنظر، افزود: در سال ۱۴۰۲، مجموعه دادگاه‌های تجدیدنظر استان با ۱۴ شعبه فعال به مردم خدمت می‌کردند، باتوجه‌به حجم ورودی پرونده‌ها و به‌منظور جلوگیری از انباشت آن‌ها، پیگیری‌های لازم برای افزایش ظرفیت شعب صورت گرفتت و خوشبختانه امروز شاهد فعالیت نوزدهمین شعبه دادگاه تجدیدنظر در استان هستیم.

حجت‌الاسلام شهواری، افزود: افزایش پنج شعبه در ساختار دادگاه تجدیدنظر استان، گامی بلند برای مدیریت مطلوب‌تر پرونده‌ها و افزایش کیفیت آراء صادره است.

وی تصریح کرد: با این افزایش ظرفیت، انتظار می‌رود میانگین زمان رسیدگی به پرونده‌ها در محاکم تجدیدنظر به شکل ملموسی کاهش‌یافته و روند رسیدگی‌ها سرعت و دقت بیشتری به خود بگیرد.

رئیس‌کل دادگستری لرستان، تصریح کرد: توسعه ساختار قضایی تنها در قالب افزایش شعب خلاصه نمی‌شود، بلکه هدف غایی ما، کاهش دغدغه‌های مردم و ارتقای رضایتمندی عمومی است.

حجت‌الاسلام شهواری، افزود: با راه‌اندازی این شعب جدید، فرصت بیشتری برای تمرکز قضات بر پرونده‌های پیچیده و حساس فراهم شده است که امیدواریم این امر به صدور آراء متقن و کاهش هرچه بیشتر اطاله دادرسی منجر شود.