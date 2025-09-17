زبان ورزش خود گویای مشکلات ورزش است

به گزارش خبرنگار مهر، داود گرشاسبی بعدازظهر چهارشنبه در جلسه شورای تربیت بدنی و ورزش شهرستان تبریز که با حضور مهدی نوایی رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان تبریز، برخی رؤسای هیئت‌های ورزشی و همچنین رؤسا و نمایندگان ادارات شهرستان تبریز برگزار شد، ضمن تبریک موفقیت تیم ملی کشتی آزاد و کسب مقام قهرمانی مسابقات جهانی، افزود: در مقوله ورزش تنها به دنبال پرورش کیفی فرد نیستیم بلکه از هر حیث باید ارتقا یابد.

فرماندار شهرستان تبریز با بیان اینکه ورزش همگانی و قهرمانی هر ۲ تخصصی هستند، عنوان کرد: امروزه بدون بهره گیری از علم ورزشی نمی‌توان به موفقیت دست یافت و باید در کنار علم ورزش رفتارهای ورزشی را نیز ارتقا داد.

گرشاسبی با بیان این موضوع که تجارت رابط بین صنعت و ورزش می‌باشد، اضافه کرد: تغییر در مفاهیم ورزشی را باید سرلوحه کار خود قرار دهیم چه قبول کنیم و چه قبول نکنیم در عصر حاضر ورزش کالای لوکس شده است و باید منافع هر طیف را در نظر گرفت تا مدیریت ورزشی داشته باشیم.

وی با اشاره به این موضوع که ورزش جدا از سیاست نیست، یادآور شد: همزمان با کسب مقام قهرمانی تیم ملی کشتی مقام معظم رهبری سریع پیام تبریک صادر می‌کنند و به دنبال ایشان روسای قوای سه گانه نیز پیام تبریک می‌دهند.

فرماندار شهرستان تبریز با بیان اینکه مدیران ورزشی باید با همه ارگان‌ها و نهادهای دخیل در ورزش ارتباط برقرار کنند، اذعان داشت: روحیه قهرمانی تیم فوتبال تراکتور را باید در روح جامعه تزریق کرد تا به باور اجتماعی دست بیابیم.

وی تاکید کرد: فرمانداری به همراه نیروی انتظامی، اورژانس، علوم پزشکی، اداره برق و دیگر ارگان‌های دخیل در امر ورزش، وظیفه تسهیل گری در امور برگزاری رویدادهای ورزشی را دارند لذا انتظار داریم هماهنگی‌های لازم از طرف تمامی نهادهای ورزشی انجام بگیرد و باید چند روز قبل از برگزاری رویدادهای ورزشی اقدامات لازم انجام بگیرد.

گرشاسبی با بیان اینکه قدردان زحمات و تلاش‌های اداره ورزش و جوانان و شهرداری تبریز در خصوص برگزاری رویدادهای ورزشی هستیم، اضافه کرد: در راستای بهبود وضعیت برگزاری رویدادهای ورزشی آماده هستیم تا اقدامات بهینه و ارتقا زیرساختی داشته باشیم و در این راستا هماهنگی‌های لازم را در دستور کار داریم.

وی اظهار داشت: با برگزاری جلساتی با رضایی مدیرکل صدا و سیمای مرکز استان به دنبال همکاری بیشتر برای پوشش رسانه‌ای و تولید محتوی رویدادهای ورزشی هستیم.