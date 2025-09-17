اقدام خصمانه آمریکا علیه ۴ گروه مقاومت عراقی

به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت خارجه آمریکا امروز چهارشنبه در بیانیه‌ای اعلام کرد: وزارت خارجه گروه‌های شبه‌نظامی همسو با ایران، حرکت النجباء، کتائب سید الشهدا، جنبش انصار الله الاوفیاء و کتائب الامام علی را به عنوان سازمان‌های تروریستی خارجی تعیین می‌کند.

وزارت خارجه آمریکا در بیانیه‌ای که در وبگاه این نهاد آمده، بدون اشاره به مبارزه بی امان گروه‌های مقاومت در عراق با تروریست‌های چندملیتی مصنوع محور غربی- عبری و ادامه این مبارزه در زمان کنونی، ادعا شده است: این وزارتخانه پیش از این هر ۴ گروه را به عنوان تروریست تعیین کرده بود. ایران همچنان به ارائه پشتیبانی‌هایی می‌پردازد که این شبه‌نظامیان را قادر می‌سازد تا حملاتی را در سراسر عراق برنامه‌ریزی، تسهیل یا مستقیماً انجام دهند. گروه‌های شبه‌نظامی همسو با ایران حملاتی را به سفارت آمریکا در بغداد و پایگاه‌های میزبان نیروهای ایالات متحده و ائتلاف انجام داده‌اند و معمولاً از نام‌های مستعار یا گروه‌های نیابتی برای پنهان کردن دخالت خود استفاده کرده‌اند!