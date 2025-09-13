گسترش همکاری نظامی محور دیدار نخست وزیر قطر و فرمانده سنتکام در دوحه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، وزارت خارجه قطر اعلام کرد که «محمد بن عبدالرحمن آل ثانی» نخست‌وزیر و وزیر خارجه این کشور در دیدار با دریاسالار «برد کوپر»، فرمانده فرماندهی مرکزی آمریکا در دوحه، راه‌های حمایت و ارتقای روابط راهبردی دوحه- واشنگتن را بررسی کرده است.

طبق این گزارش، محور اصلی مذاکرات دو طرف بر گسترش همکاری‌های نظامی و دفاعی متمرکز بوده و دوحه بار دیگر جایگاه خود را به عنوان شریک اصلی آمریکا در مسائل امنیتی منطقه‌ای مورد تأکید قرار داده است.

کوپر در سفر دوره‌ای به خاورمیانه در روزهای گذشته به اردن، لبنان، عراق، سوریه و نیز سرزمین‌های اشغالی سفر و با مقامات نظامی و امنیتی این مناطق دیدار و گفت وگو کرده است.

رژیم صهیونیستی در اقدامی که نقض آشکار تمام قوانین بین المللی به شمار می‌رود، روز سه شنبه (۱۸ شهریور) با تجاوز به حاکمیت قطر، نشست رهبران حماس را در دوحه هدف قرار داد. اقدامی که با واکنش تند کشورهای مختلف؛ حتی کشورهای غربی رو به رو شد.