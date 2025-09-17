به گزارش خبرنگار مهر، قاسمعلی برزمینی عصر چهارشنبه با اشاره به اقدامات گسترده این اداره کل در توسعه زیرساخت‌های ورزشی در مناطق روستایی و شهری استان گفت: با همکاری فرمانداران، بخشداران و دهیاران، زمین‌های سرپوشیده‌ای به متراژ ۸۰ تا ۱۰۰ متر مربع در روستاها در اختیار اداره کل ورزش و جوانان قرار می‌گیرد و ما آنها را با امکانات ورزشی تجهیز می‌کنیم.

وی افزود: تا کنون بیش از ۲۶۰ خانه ورزش روستایی در گلستان افتتاح شده و تلاش می‌کنیم امسال تعداد بیشتری از این مراکز را در نقاط مختلف استان راه‌اندازی کنیم.

برزمینی همچنین به تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام اشاره کرد و گفت: با حمایت‌های دولت، استاندار و سازمان مدیریت برنامه‌ریزی استان، بسیاری از پروژه‌های نیمه‌تمام در شهرستان‌ها و روستاها به بهره‌برداری رسیده و در هفته تربیت بدنی نیز تعدادی دیگر افتتاح خواهند شد.

مدیرکل ورزش و جوانان گلستان درباره جذب اعتبارات اظهار کرد: با پیگیری‌های مجمع نمایندگان و وزارت ورزش، توانستیم اعتبارات ملی و استانی قابل توجهی برای تکمیل پروژه‌ها جذب کنیم. به ویژه از محل ماده ۵۳ که سهم قابل توجهی از اعتبارات عمرانی دستگاه‌های اجرایی به ورزش اختصاص یافته، گلستان رتبه اول کشور را در جذب این منابع کسب کرده است.

وی افزود: همکاری و همدلی میان دستگاه‌های اجرایی و جامعه ورزشی، موجب شده تا در سه سال گذشته استان گلستان رتبه نخست کشور را در ارزیابی وزارت ورزش به دست آورد.

برزمینی به برنامه‌های فرهنگی و ورزش همگانی نیز اشاره کرد و گفت: با همکاری بسیج ورزشکاران استان، برنامه‌های فرهنگی و ورزشی متنوعی برگزار شده که در ارتقای سطح ورزش همگانی نقش مؤثری داشته است.