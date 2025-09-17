بازگشت مربی خارجی به تیم ملی فوتبال ایران قطعی شد

به گزارش خبرنگار مهر، آنتونیو مانیکونه، دستیار ایتالیایی امیر قلعه نویی در تیم ملی فوتبال ایران، در جریان بازیهای تیم امید در مقدماتی جام ملتهای آسیا به امید روانخواه پیوست تا به او کمک کند.
از این رو مانیکونه تیم ملی بزرگسالان را در تورنمنت کافا همراهی نکرد تا با توجه به نتایج نهچندان مطلوب تیم ملی بزرگسالان در ماههای اخیر، حالا شرایط برای ادامه فعالیت او با تیم امید متفاوت شود. قلعهنویی تصمیم گرفته اجازه خروج مانیکونه از کادر فنی بزرگسالان را ندهد تا بیشترین بهره را از این دستیار باتجربه ببرد.
از سوی دیگر، احتمال میرود قلعهنویی در فاصله چند ماه مانده تا آغاز جام جهانی، نیمکت خود را با دستیار خارجی دیگری هم تقویت کند تا بخشی از انتقادها نسبت به عملکرد تیم ملی را کاهش دهد. با این حال، آنچه مسلم است مانیکونه دیگر قرار نیست مانند گذشته از تیم ملی بزرگسالان فاصله بگیرد و تمرکز اصلی او روی کمک به قلعهنویی خواهد بود.
مانیکونه تنها در صورت اجازه دوباره قلعه نویی و عدم برگزاری بازیهای دوستانه تیم ملی بزرگسالان میتواند در دور نهایی جام ملتهای زیر ۲۳ سال آسیا روانخواه را بار دیگر همراهی کند در غیر اینصورت به کار خود با بزرگسالان ادامه میدهد.
نظر شما