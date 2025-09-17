رقابت بیش از ۲۵ هزار داوطلب تهرانی برای استخدام در بانک مرکزی

به گزارش خبرنگار مهر، بیش از ۲۵ هزار داوطلب تهرانی روز جمعه ۲۸ شهریورماه برای استخدام در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به رقابت می‌پردازند.

به گزارش خبرنگار مهر، آزمون استخدامی بانک مرکزی به طور همزمان در سراسر کشور و در هفت حوزه امتحانی شهر تهران برگزار خواهد شد. بر اساس اعلام روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران، در مجموع ۴۲ هزار و ۷۴۶ نفر از سراسر کشور در این آزمون ثبت‌نام کرده‌اند که بیشترین تعداد مربوط به استان تهران است.

در استان تهران ۲۵ هزار و ۱۵ نفر شامل ۱۳ هزار و ۶۶۰ داوطلب مرد و ۱۱ هزار و ۳۵۵ داوطلب زن در این آزمون حضور خواهند داشت.

این آزمون در چارچوب اجرای ماده ۴۴ قانون مدیریت خدمات کشوری و مفاد دستورالعمل نحوه برگزاری آزمون‌های استخدامی در دستگاه‌های اجرایی و به استناد بخشنامه شماره ۲۷۰۴۲ مورخ ۱۸ خرداد ۱۴۰۴، با هدف تأمین نیروی انسانی مورد نیاز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برگزار می‌شود.