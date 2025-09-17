  1. استانها
  2. مرکزی
۲۶ شهریور ۱۴۰۴، ۱۸:۵۲

تولیدکنندگان؛ قهرمانان کارزار با تورم و کسری بودجه در عرصه اقتصاد

تولیدکنندگان؛ قهرمانان کارزار با تورم و کسری بودجه در عرصه اقتصاد

اراک- معاون صنایع ماشین‌آلات و تجهیزات وزارت صمت با تأکید بر نقش حیاتی تولیدکنندگان در اقتصاد کشور، ناترازی مالی دولت را به عنوان یکی از عوامل اصلی تورم عنوان کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید حامد عاملی عصر چهارشنبه در آئین تجلیل از واحدهای صنعتی و معدنی نمونه استان مرکزی اظهار کرد: ناترازی مالی دولت یکی از چالش‌های اصلی اقتصاد ایران است و ادامه روند فعلی می‌تواند آثار مخربی بر زندگی خانوارها و قوام اجتماعی جامعه داشته باشد.

وی افزود: اگر درآمدهای دولت، شامل مالیات و فروش نفت، نتواند هزینه‌های روزافزون کشور را پوشش دهد، تورم روز به روز افزایش می‌یابد و فشار اقتصادی بر مردم تشدید خواهد شد.

عاملی تصریح کرد: عدم تعادل میان درآمد و هزینه‌ها، هم در سطح خانوار و هم در سطح کشور، منجر به کسری بودجه و افزایش تورم می‌شود.

وی ادامه داد: تولیدکنندگان رکن اصلی قوام اجتماعی هستند و دولت و وزارت صمت موظف به حمایت و رفع موانع تولید برای تقویت بهره‌وری و ثبات اقتصادی‌اند.

عاملی تاکید کرد: اصلاح ناترازی درآمد و هزینه‌های دولت، کلید مهار تورم و بهبود شرایط اقتصادی کشور است و با سیاستگذاری درست، امکان کنترل تورم و تقویت اقتصاد ملی وجود دارد.

تولید ثروت، راه‌حل اصلی کاهش ناترازی‌ها و تقویت اقتصاد کشور است

معاون وزیر صمت گفت: راه مقابله با ناترازی‌های اقتصادی و شکاف میان هزینه‌ها و درآمدها، تمرکز بر تولید ثروت و افزایش تولید ناخالص داخلی کشور است.

وی با اشاره به افزایش روزافزون هزینه‌های خانوارها و ناترازی درآمد و هزینه در کشور، افزود: کارمندان و بازنشستگان تحت فشار اقتصادی هستند و دولت با سرمایه‌گذاری در انرژی، زیرساخت‌ها و منابع طبیعی، موظف به تقویت تولید ثروت است.

عاملی تصریح کرد: در ۱۲۰ سال اخیر، اقتصاد ایران بر پایه درآمدهای نفتی شکل گرفته و تولید ثروت محور اصلی نبوده است؛ این موضوع باعث وجود تناقضات قانونی و سختی در تصمیم‌گیری اقتصادی شده است.

وی ادامه داد: حل مشکلات اقتصادی کشور نیازمند هماهنگی تمامی نهادها و دستگاه‌ها برای هدف واحد افزایش تولید ثروت است.

معاون وزیر صمت گفت: هماهنگی همه بخش‌ها حول محور تولید ثروت، راهکار کاهش ناترازی اقتصادی، کنترل تورم و تقویت ثبات اقتصادی است.

وی تاکید کرد: تولید ثروت تنها راه پایدار برای پر کردن شکاف میان هزینه‌ها و درآمدها و ایجاد اقتصاد مقاوم و پایدار است.

مزیت رقابتی تولید نباید با افزایش قیمت انرژی از بین برود

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر اهمیت حمایت از تولید داخلی گفت: افزایش قیمت انرژی نباید مزیت رقابتی و نسبی واحدهای تولیدی کشور را تحت تأثیر قرار دهد.

وی افزود: قیمت فعلی برق برای بخش صنعت بیش از ۶ برابر افزایش یافته و این موضوع می‌تواند تهدیدی برای مزیت رقابتی واحدهای تولیدی باشد.

عاملی تصریح کرد: مزیت تولید داخلی باید حفظ شود تا واحدهای صنعتی بتوانند در بازارهای داخلی و بین‌المللی با توان رقابتی فعالیت کنند.

وی ادامه داد: برخی تصمیمات در حوزه بانک مرکزی با سیاست‌های تولید و تجارت تناقض دارد که نیازمند هم‌راستایی و اصلاح است.

عاملی افزود: سقف بهینه‌سازی ثبت سفارش‌ها برداشته و تالار دوم برای کاهش صف تخصیص ارز راه‌اندازی شد تا صادرات و تأمین نیازهای ارزی صنایع تسهیل شود.

معاون وزیر صمت تاکید کرد: بسته حمایتی وزارت صنعت در شرایط اضطراری و جنگ تصویب شده و بخش‌هایی از آن اجرایی شده است که در صورت تمدید این بسته، واحدهای تولیدی می‌توانند از طریق تأمین مالی ریالی، مسائل مربوط به مالیات و بیمه خود را مرتفع کنند.

وی گفت: گفتمان ملی تولید ثروت و تحقق رشد اقتصادی پایدار بالای ۸ درصد حداقل به مدت ۱۰ سال، برای تقویت تولید و تضمین آینده فرزندان کشور مورد تأکید است.

پیگیری مشکلات واحدهای تولیدی با همکاری بانک مرکزی و وزارتخانه ادامه دارد

معاون وزیر صمت گفت: مشکلات بانکی و محدودیت‌های مالی برخی واحدهای تولیدی فعالیت آن‌ها را با دشواری مواجه کرده است، اما با همکاری وزارت صنعت و بانک مرکزی، بخش عمده‌ای از این موانع در حال رفع شدن است.

وی افزود: موارد خاص واحدهای تولیدی که نیازمند تصمیم‌گیری و پیگیری هستند، توسط معاونت برنامه‌ریزی وزارت صنعت دریافت شده و در دست بررسی و اقدام قرار دارند.

عاملی تصریح کرد: استاندار مرکزی و مدیران کل صنعت با حمایت فعال از تولیدکنندگان و همراهی دستگاه قضائی، موانع تولید در استان را کاهش می‌دهند.

وی ادامه داد: با وجود چالش‌ها و محدودیت‌ها، تولیدکنندگان با پشتکار فعالیت می‌کنند و برای اعتلای کشور و تضمین آینده فرزندان این سرزمین تلاش می‌کنند.

معاون وزیر صمت با اشاره به ضرورت هم‌افزایی ملی برای حل مسائل تولید و ارتقای جایگاه صنایع داخلی تاکید کرد: تمامی اقدامات با هدف حمایت از تولیدکنندگان و تقویت اقتصاد کشور ادامه خواهد یافت.

کد خبر 6593061

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها