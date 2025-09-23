عمده مشکلات واحدهای صنعتی خمین در حوزه مالیات است

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی زندیه وکیلی پیش ازظهر سه شنبه در جریان بازدید از چند واحد صنعتی و تولیدی خمین اظهار کرد: اقدامات دولت در قالب برنامه «سهشنبههای همت اقتصادی» برای پیگیری مشکلات بخش صنعت ادامه دارد.
وی افزود: در این برنامه، مدیران کل استان بهصورت منظم از واحدهای صنعتی بازدید کرده و با شناسایی مشکلات، راهکارهای عملی برای رفع آنها ارائه میدهند.
زندیه وکیلی تصریح کرد: با تعامل، همافزایی و مشارکت مردم و فعالان اقتصادی، از ابتدای مهرماه قطعی برق در حوزههای خانگی و صنعتی در استان مرکزی نخواهیم داشت.
وی ادامه داد: مردم میتوانند از مزایای سرمایهگذاری در حوزه انرژی خورشیدی بهرهمند شوند، ضمن اینکه با این اقدامات، تابستان آینده استان بدون بحران قطعی برق سپری خواهد شد.
استاندار مرکزی گفت: با توجه به اهمیت حمایت از واحدهای تولیدی دانشبنیان، واحد فروسیلیسیم، نمونهای از شرکتهای پیشرفته استان مرکزی است که محصولات استراتژیک و با فناوری بالا تولید میکند.
وی افزود: این واحد صنعتی در دو فاز تولیدی با ظرفیتهای ۱۲ هزار و ۱۸ هزار تن فعالیت دارد و قابلیت افزایش تولید را نیز داراست.
زندیه وکیلی تاکید کرد: مسائل مالیاتی بهعنوان اصلیترین مشکل واحدهای صنعتی این شهرستان مطرح است و تصمیمات مؤثری برای رفع این مشکلات اتخاذ شده است.
وی افزود: شرایط عمومی این واحدها در شهرک صنعتی مطلوب است و عمده نگرانیها به حوزه مالیات مربوط میشود.
زندیه وکیلی تصریح کرد: بازچرخانی پساب بهعنوان راهکاری کلیدی برای تأمین آب صنایع استان و افزایش بهرهوری مصرف آب در واحدهای صنعتی اجرایی شده است.
شایان ذکر است؛ استاندار مرکزی به همراه هیئتی متشکل از مدیران کل استان، امروز از سه واحد تولیدی رینگ، لوله پلیکا و فروسیلیسیم شهرستان خمین بازدید به عمل آورد.
