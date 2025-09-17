حمایت از تولید نباید به معنای نادیده گرفتن حقوق مردم و دولت باشد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد نوذری بعد از ظهر چهارشنبه در جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان با تأکید بر ضرورت تعامل سازنده میان دولت، مردم و صنعتگران، اظهار کرد: تسهیلگری در مسیر تولید نباید به معنای چشمپوشی از حقوق قانونی مردم و دولت تلقی شود.
وی افزود: همه دستگاهها باید با همافزایی و همکاری، مشکلات واحدهای صنعتی را برطرف کرده و در عین حال منافع عمومی را نیز مدنظر قرار دهند.
استاندار قزوین با اشاره به اهمیت حفظ تعادل میان حمایت از تولید و رعایت حقوق شهروندی افزود: در مسیر توسعه صنعتی، باید با مردم و صنعتگران مدارا کرد و تصمیمات اجرایی را بهگونهای اتخاذ نمود که هم موجب رونق تولید شود و هم اعتماد عمومی را حفظ کند.
نوذری در ادامه با تأکید بر لزوم حمایت عملی از واحدهای تولیدی استان گفت: واحدهای صنعتی فعال در قزوین، ستونهای اقتصادی استان هستند و باید با تأمین زیرساختهای لازم، تسهیل در صدور مجوزها، و رفع موانع اداری، زمینه رشد و پایداری آنها را فراهم کنیم.
وی عنوان کرد: حمایت از تولید، نهتنها به اشتغالزایی منجر میشود، بلکه نقش مهمی در کاهش آسیبهای اجتماعی و افزایش سرمایه اجتماعی دارد.
استاندار قزوین همچنین خاطرنشان کرد: در شرایط فعلی که کشور با چالشهای اقتصادی مواجه است، حمایت هدفمند از صنایع کوچک و متوسط میتواند موتور محرک توسعه منطقهای باشد.
وی در پایان یادآور شد: باید با نگاه بلندمدت از ظرفیتهای صنعتی استان بهرهبرداری کنیم و با ایجاد فضای امن و پایدار برای تولید مسیر تحقق اقتصاد مقاومتی را هموار سازیم.
