بسته حمایتی دولت برای صنایع و تولیدات مرکزی به درستی اجرایی نشده است

به گزارش خبرنگار مهر، نادرقلی ابراهیمی ظهر شنبه در پنجمین نشست شورای برنامه ریزی و توسعه استان اظهار کرد: اکثر صنایع استان و بخشهای تولیدی از جمله صنایع کشاورزی و خدماتی با مشکلات متعدد مواجه هستند.
وی افزود: هزینههای تولید در این صنایع به شدت افزایش یافته و بسیاری از تولیدکنندگان از ادامه فعالیت در شرایط فعلی ناتوان شدهاند.
ابراهیمی تصریح کرد: با توجه به شرایط اقتصادی و تورم بالا در استان، اقداماتی که باید برای تعدیل نرخ تورم و حمایت از کسب و کارها و اقتصاد استان انجام میشد، بهطور کامل اجرایی نشده و یا با اشکالاتی مواجه است.
وی ادامه داد: یکی از دلایل اصلی مشکلات اقتصادی استان مرکزی، عدم اجرای مناسب بستههای حمایتی دولت در این حوزهها میباشد.
استان مرکزی با تورم بالا و هزینههای زندگی سنگین مواجه است
نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی گفت: استان مرکزی، جزو استانهای با تورم بالا و هزینههای بالای زندگی است.
وی افزود: این مشکلات به دلایل مختلفی ایجاد شدهاند که بسیاری از آنها به وضعیت اقتصادی سالهای گذشته باز میگردد و به نظر میرسد این مسائل همچنان در دولت فعلی ادامه دارد.
ابراهیمی تصریح کرد: مردم استان مرکزی، به ویژه در مناطق روستایی، با مشکلات فراوانی در تأمین نیازهای اساسی خود مواجه هستند و این شرایط زندگی آنها را تحت فشار قرار داده است.
وی ادامه داد: تورم بالا و عدم اجرایی شدن بستههای حمایتی دولت موجب شده که سفره مردم کوچکتر و قدرت خرید آنان کاهش یابد.
ابراهیمی با اشاره به تخصیص اعتبارهای ملی و استانی گفت: تسریع در تخصیص منابع بودجهای از سوی دستگاههای اجرایی و ملی مورد تاکید است.
نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی افزود: اکثر ردیفهای ملی و منابع در اختیار دستگاههای ملی است و این مسئولیت دستگاههای استانی است که پیگیریهای لازم را برای اخذ این منابع انجام دهند.
ابراهیمی تصریح کرد: دولت باید در شرایط جنگی و بحرانهای اقتصادی از بستههای حمایتی خود در استانها بهطور کامل بهرهبرداری کند تا بتواند به بهبود وضعیت معیشتی مردم و رونق کسب و کارها کمک کند.
نظر شما