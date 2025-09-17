  1. استانها
  2. مرکزی
۲۶ شهریور ۱۴۰۴، ۱۷:۵۳

سامانه ملی تبادل اطلاعات اقتصادی تا یک ماه آینده رونمایی می‌شود

اراک- مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی گفت: سامانه ملی تبادل اطلاعات اقتصادی با هدف پیوند دادن بدنه اقتصادی کشور طی یک ماه آینده با حضور وزیر کشور رونمایی خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی جودکی بعد از ظهر چهارشنبه در آئین تجلیل از واحدهای صنعتی و معدنی نمونه استان مرکزی اظهار کرد: تولیدکنندگان علی‌رغم کمبودها و مشکلات اولیه اجازه ندادند آسیبی متوجه بازار شود و ظرف سه روز تعادل کامل در عرضه و تقاضا برقرار شد.

وی افزود: واحدهای تولیدی متعددی در استان مرکزی فعال هستند که شامل پروانه‌های بهره‌برداری صادره از سوی وزارت صمت، جهاد کشاورزی و صنایع تبدیلی می‌شود.

جودکی تصریح کرد: حدود ۷۰۰ واحد تولیدی استان مرکزی دارای پروانه کسب بوده و بخش مهمی از ظرفیت صنعتی منطقه را تشکیل می‌دهند.

وی ادامه داد: استان مرکزی بر اساس شاخص‌های صنعتی در رده‌های برتر کشور قرار دارد و حضور فعال واحدهای تولیدی و اقتصادی این استان، نقش مؤثری در روند توسعه ملی ایفا می‌کند.

مدیرکل صمت استان مرکزی تاکید کرد: سامانه ملی تبادل اطلاعات اقتصادی در آینده نزدیک راه‌اندازی می‌شود و تمامی فعالان اقتصادی می‌توانند داده‌های خود را در این شبکه مشاهده و به اشتراک بگذارند.

وی گفت: این سامانه ظرف یک ماه آینده با حضور وزیر کشور رونمایی خواهد شد و گام بزرگی در هم‌افزایی اطلاعات و سیاست‌گذاری‌های کلان اقتصادی به شمار می‌رود.

جودکی افزود: با تداوم تلاش تولیدکنندگان که به‌عنوان پیشگامان جبهه اقتصادی کشور شناخته می‌شوند، انتظار می‌رود ایران در مسیر پیشرفت، عزت و سربلندی گام‌های مؤثرتری بردارد.

