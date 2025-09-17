به گزارش خبرنگار مهر، علی جودکی بعد از ظهر چهارشنبه در آئین تجلیل از واحدهای صنعتی و معدنی نمونه استان مرکزی اظهار کرد: تولیدکنندگان علی‌رغم کمبودها و مشکلات اولیه اجازه ندادند آسیبی متوجه بازار شود و ظرف سه روز تعادل کامل در عرضه و تقاضا برقرار شد.

وی افزود: واحدهای تولیدی متعددی در استان مرکزی فعال هستند که شامل پروانه‌های بهره‌برداری صادره از سوی وزارت صمت، جهاد کشاورزی و صنایع تبدیلی می‌شود.

جودکی تصریح کرد: حدود ۷۰۰ واحد تولیدی استان مرکزی دارای پروانه کسب بوده و بخش مهمی از ظرفیت صنعتی منطقه را تشکیل می‌دهند.

وی ادامه داد: استان مرکزی بر اساس شاخص‌های صنعتی در رده‌های برتر کشور قرار دارد و حضور فعال واحدهای تولیدی و اقتصادی این استان، نقش مؤثری در روند توسعه ملی ایفا می‌کند.

مدیرکل صمت استان مرکزی تاکید کرد: سامانه ملی تبادل اطلاعات اقتصادی در آینده نزدیک راه‌اندازی می‌شود و تمامی فعالان اقتصادی می‌توانند داده‌های خود را در این شبکه مشاهده و به اشتراک بگذارند.

وی گفت: این سامانه ظرف یک ماه آینده با حضور وزیر کشور رونمایی خواهد شد و گام بزرگی در هم‌افزایی اطلاعات و سیاست‌گذاری‌های کلان اقتصادی به شمار می‌رود.

جودکی افزود: با تداوم تلاش تولیدکنندگان که به‌عنوان پیشگامان جبهه اقتصادی کشور شناخته می‌شوند، انتظار می‌رود ایران در مسیر پیشرفت، عزت و سربلندی گام‌های مؤثرتری بردارد.