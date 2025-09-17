ملاقات مدیران گمرک ایران و آذربایجان در آستارا برای حذف موانع صادراتی

به گزارش خبرنگار مهر، عصر چهارشنبه ملاقات مرزی مدیران گمرگ آستارا جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آذربایجان با حضور نادر انصاریان مدیرکل گمرک آستارا، مرتضی عظیمی مدیر پایانه مرزی شهرستان آستارا و هیئت همراه با حضور سیف‌الله اسماعیل اف مدیر گمرک آستارا جمهوری آذربایجان و هیئت همراه در نقطه صفر مرزی آستارا برگزار گردید.

نادر انصاریان مدیرکل گمرک آستارا در این دیدار اظهار کرد: با اشاره به افزایش صادرات محصولات کشاورزی ایران از فصل پاییز اعم از میوه و تره بار و مرکبات و همچنین آغاز فصل صادرات کیوی، خواستار افزایش پذیرش کامیون‌ها و تسهیل صادرات و حذف موانع پیش‌روی صادرات در مرز آستارا از سوی گمرک آذربایجان هستیم.

مدیرکل گمرک آستارا با اشاره به فعالیت ۲۴ ساعته گمرک آستارا گفت: وضعیت فعلی تردد کامیون‌ها از مرز آستارا بدون وقفه در حال انجام است و مدت زمان انتظار کامیون‌های عبوری در دو طرف مرز کمتر از ۲۴ ساعت می‌باشد.

وی افزود: نظر به اینکه در تفاهم‌های قبلی منعقدشده در دیدار با مسئولان گمرک جمهوری آذربایجان مقرر گردیده بود تردد کامیون‌ها در دو مرز زمینی تا ۸۰۰ کامیون در یک روز افزایش یابد، لذا طرفین آمادگی کامل را برای افزایش تعداد تردد کامیون‌های عبوری اعلام کردند.

وی افزود: در جهت تسریع و تسهیل و افزایش همکاری‌های دوجانبه در مراودات تجاری در این دیدار طرف آذری نیز پیگیر ساخت و سازهای سایت جدید مرز زمینی آستارا بودند و خواستار پذیرش کامیون‌های حامل بار علاوه بر کامیون‌های یخچال‌دار از سایت جدید مرزی بودند که در این زمینه اعلام آمادگی شد.

در این دیدار سیف‌الله اسماعیل‌اف مدیر گمرک آستارای جمهوری آذربایجان نیز آمادگی گمرک کشورش را برای تسهیل و تسریع بیشتر در تجارت بین دو کشور اعلام کرد.

انتقال ناوگان به بزرگراه جدید مرزی با پایان بتن ریزی فاز اول

مدیر پایانه مرزی آستارا نیز در این دیدار با بیان اینکه بتن ریزی فاز اول بزرگراه ۱۴۰۰ متری آستارا - آستارا به اتمام رسیده افزود: ناوگان جهت خروج از مرز به طور موقت به بزرگراه انتقال داده شده و فاز دوم بتن ریزی تا دو ماه آینده به اتمام خواهد رسید.

سید مرتضی عظیمی به روند ساخت پایانه مرزی جدید اشاره کرد و گفت: زمین ۱۱/۵ هکتاری جهت احداث پایانه تملک گردیده و کارهای اولیه آن در دست اقدام بوده تا پس از سیر مراحل در مکان یاد شده احداث گردد.

وی در خصوص دیدار با مسئولان گمرک آستارای جمهوری آذربایجان نیز به قول مساعد طرف آذری نسبت به افزایش پذیرش ناوگان اشاره کرد و گفت: مقرر شد با توجه به اینکه در مرز جدید پیش از این فقط ناوگان یخچالی پذیرش می‌شد از روزهای آتی تمامی ناوگان ترانزیتی از قبیل یخچالی، ترانزیت، کانتینر و چادری می‌توانند از مرز جدید خروج نمایند.

مدیر پایانه مرزی آستارا ادامه داد: در ۲ ماه گذشته پذیرش ناوگان از سوی کشور آذربایجان کاهش یافته بود و این دیدار در راستای افزایش پذیرش صورت گرفت.