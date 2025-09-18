  1. استانها
  2. خراسان شمالی
۲۷ شهریور ۱۴۰۴، ۸:۱۳

در شیروان رخ داد:

۴ هزار بسته حمایتی در قالب پویش «ایران عاشورایی» در شیروان توزیع شد

شیروان- فرمانده سپاه ناحیه شیروان از توزیع چهار هزار بسته معیشتی و نوشت‌افزار در قالب پویش مردمی «ایران عاشورایی» همزمان با سراسر کشور خبر داد.

سرهنگ علی دارابی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: پویش مردمی «ایران عاشورایی» با هدف ترویج فرهنگ مواسات، همدلی و خدمت‌رسانی به خانواده‌های نیازمند و دانش‌آموزان مناطق محروم در شهرستان شیروان برگزار شد.

وی افزود: این اقدام در چارچوب پویش سراسری ایران عاشورایی و با مشارکت نهادهای مختلف صورت گرفت که نشان از انسجام اجتماعی مردم و مسئولان در سایه آرمان‌های عاشورایی دارد.

فرمانده سپاه ناحیه شیروان ادامه داد: در این پویش و در مراسمی با حضور سردار فرجی فرمانده سپاه حضرت جوادالائمه (ع) خراسان شمالی و جمعی از مسئولان شهرستانی، تعداد چهار هزار بسته معیشتی و نوشت‌افزار میان خانواده‌های کم‌بضاعت و دانش‌آموزان توزیع شد.

سرهنگ دارابی بیان کرد: کمیته امداد امام خمینی (ره)، جمعیت هلال‌احمر، سازمان بهزیستی، اتاق اصناف و بنیاد علوی در اجرای این پویش مشارکت گسترده داشتند.

