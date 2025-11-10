آرام: ۳ مرکز نگهداری از سالمندان در شیروان فعال است

علی‌اکبر آرام در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، ضمن اشاره به وجود ۳ مرکز نگهداری از سالمندان در شیروان اظهار کرد: در حال حاضر ۸۰ سالمند از خدمات ۳ مرکز نگهداری سالمندان بهره‌مند می‌شوند.

وی افزود: در این مراکز خدماتی چون توان‌بخشی، کاردرمانی، فیزیوتراپی، خدمات روان‌شناسی، مددکاری اجتماعی، مراقبت‌های پرستاری و پزشکی باهدف افزایش کیفیت سالمندان ارائه می‌شود.

آرام بیان کرد: در این مراکز در کنار ارائه خدمات توانبخشی سعی شده به اوقات فراغت سالمندان نیز توجه شود.

این مسوول با اشاره به دستورات مبین اسلام در خصوص احترام به والدین تصریح کرد: سالمندان گنج‌های گران‌بهایی هستند که استفاده از تجربیات آنها می‌تواند بسیار مفید و ارزشمند باشد.