به گزارش خبرنگار مهر، علیاصغر طهماسبی شامگاه سه شنبه در مجمع نمایندگان استان، بر ضرورت همدلی و همافزایی میان دولت چهاردهم و نمایندگان مجلس برای تسریع روند توسعه گلستان تاکید کرد.
وی در این جلسه مهم به بررسی مسائل حوزههای انتخابیه و پروژههای ملی اختصاصی استان پرداخت.
استاندار گلستان نبود صنایع تبدیلی را یکی از چالشهای جدی استان از دهه ۷۰ شمسی تاکنون دانست و افزود: امروز فرصت مناسبی برای جذب سرمایهگذاران در حوزه صنایع تبدیلی فراهم شده است.
وی بر اهمیت توجه ویژه ملی به منابع مالی و بانکی استان تأکید کرد و گفت: با همراهی مجمع نمایندگان، تلاش خواهد شد تا بانکها در سطح کشور به وظایف خود برای تقویت سرمایهگذاری در گلستان عمل کنند.
طهماسبی همچنین به مسئله ریزگردها اشاره کرد و گفت: بخشی از این آلودگی منشأ خارجی دارد و لازم است با استفاده از ظرفیت وزارت امور خارجه و همکاریهای بینبخشی، راهکارهای مؤثری برای کاهش این معضل اجرایی شود.
استاندار گلستان ضمن تأکید بر اهمیت وفاق و وحدت در استان، آن را سرمایهای ارزشمند برای حل مشکلات و حرکت به سوی توسعه پایدار خواند.
