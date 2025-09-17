به گزارش خبرنگار مهر، علی‌اصغر طهماسبی شامگاه سه شنبه در مجمع نمایندگان استان، بر ضرورت همدلی و هم‌افزایی میان دولت چهاردهم و نمایندگان مجلس برای تسریع روند توسعه گلستان تاکید کرد.

وی در این جلسه مهم به بررسی مسائل حوزه‌های انتخابیه و پروژه‌های ملی اختصاصی استان پرداخت.

استاندار گلستان نبود صنایع تبدیلی را یکی از چالش‌های جدی استان از دهه ۷۰ شمسی تاکنون دانست و افزود: امروز فرصت مناسبی برای جذب سرمایه‌گذاران در حوزه صنایع تبدیلی فراهم شده است.

وی بر اهمیت توجه ویژه ملی به منابع مالی و بانکی استان تأکید کرد و گفت: با همراهی مجمع نمایندگان، تلاش خواهد شد تا بانک‌ها در سطح کشور به وظایف خود برای تقویت سرمایه‌گذاری در گلستان عمل کنند.

طهماسبی همچنین به مسئله ریزگردها اشاره کرد و گفت: بخشی از این آلودگی منشأ خارجی دارد و لازم است با استفاده از ظرفیت وزارت امور خارجه و همکاری‌های بین‌بخشی، راهکارهای مؤثری برای کاهش این معضل اجرایی شود.

استاندار گلستان ضمن تأکید بر اهمیت وفاق و وحدت در استان، آن را سرمایه‌ای ارزشمند برای حل مشکلات و حرکت به سوی توسعه پایدار خواند.

‌