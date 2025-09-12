به گزارش خبرنگار مهر، عبدالعلی کیان مهر، معاون اقتصادی استاندار گلستان به همراه رئیس شرکت شهرک‌های صنعتی اسqqتان، عصر جمعه از مراکز عمل‌آوری میگو در گمیشان بازدید کردند. این بازدید با هدف بررسی فعالیت‌های مراکز تولید میگو و پیگیری رفع موانع موجود در روند تولید صورت گرفت.



در این بازدید کیان مهر از فعال بودن دو مرکز فرآوری میگو در گمیشان خبر داد و افزود: یک مرکز دیگر نیز در مراحل پایانی ساخت قرار دارد.

وی افزود: این مراکز که شامل مجموعه «آبزی فرآور صدر گلستان»، «سردخانه توسعه اقتصادی خزر» و «کشاورزی پایدار مزرعه مدرن هیرکان» هستند، نقش مهمی در زنجیره تولید و صادرات میگو ایفا می‌کنند.

معاون اقتصادی استاندار گلستان گفت: در یکی از این مراکز، صادرات محصول به بازارهای بین‌المللی نیز در حال انجام است که این امر باعث تقویت جایگاه گلستان در عرصه تولید و تجارت آبزیان شده و زمینه‌ساز ایجاد اشتغال پایدار در جوامع محلی است.

کیان مهر اظهار کرد: روند تأمین زیرساخت‌های مورد نیاز، از جمله برق‌رسانی به مجتمع میگو و تکمیل کانال آبرسانی، مورد بررسی قرار گرفت. این اقدامات نه تنها به رشد و توسعه صنعت میگو در استان کمک خواهد کرد بلکه باعث افزایش ارزش افزوده در اقتصاد استان و بهبود معیشت مردم منطقه خواهد شد.