  1. استانها
  2. لرستان
۲۷ شهریور ۱۴۰۴، ۸:۰۰

نیاز ضروری لرستان به ساخت و تکمیل پروژه‌های سدسازی

نیاز ضروری لرستان به ساخت و تکمیل پروژه‌های سدسازی

خرم‌آباد - معاون شرکت آب منطقه‌ای لرستان تأکید کرد: لرستان نیازمند به ساخت پروژه‌های سدسازی به‌صورت پراکنده و با ظرفیت ۱۰ تا ۵۰ میلیون مترمکعب است.

محمودرضا رحمتی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: منابع آبی لرستان از دو محل آب‌های سطحی و همچنین زیرزمینی تأمین می‌شوند.

وی با بیان اینکه اگر آب‌های سطحی استان مدیریت نشوند از مسیر رودخانه‌ها و مسیل‌ها از استان خارج می‌شوند، عنوان کرد: برای اینکه زمان بارش که معمولاً پاییز، زمستان و بخشی از بهار هر سال است، منابع آب‌های سطحی را مدیریت کنیم، با چند هدف باید سدسازی را ادامه بدهیم.

معاون شرکت آب منطقه‌ای لرستان در ادامه سخنان خود با تأکید بر اینکه یکی از اهداف سدسازی، جلوگیری از وقوع سیلاب است، گفت: جمع‌آوری و ذخیره‌سازی منابع آبی برای زمانی که بارش نداریم، به‌خصوص در نیمه دوم بهار، کل تابستان و بخشی از پاییز، یکی دیگر از این اهداف به شمار می‌آید.

رحمتی با اشاره به اینکه آنچه برای استان ما در مورد سدسازی مهم است، علاوه بر ساخت سدهای برق‌آبی که از طرح‌های ملی هستند و برای کل کشور منفعت دارند، ساخت سدها به‌صورت پراکنده در سطح استان است، افزود: ساخت سدهایی با ذخیره آب ۱۰ میلیون و ۵۰ میلیون مترمکعب در استان باید موردتوجه قرار گیرد.

وی ادامه داد: هدف اصلی از ساخت این نوع سدها در استان تأمین آب کشاورزی و همچنین تأمین آب شرب پایدار برای شهرهای پرجمعیت است.

کد خبر 6593251

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها