  1. استانها
  2. کهگیلویه و بویراحمد
۲۷ شهریور ۱۴۰۴، ۷:۳۱

آغاز برداشت ۴۰ هزار تن لیمو ترش از باغستان های کهگیلویه و بویراحمد

آغاز برداشت ۴۰ هزار تن لیمو ترش از باغستان های کهگیلویه و بویراحمد

یاسوج-مدیر امور باغبانی جهاد کشاورزی کهگیلویه و بویراحمد از پیش بینی برداشت ۴۰ هزار تن لیمو ترش از باغستان های مناطق گرمسیری این استان خبر داد.

نیردمند صیادی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: از مجموع ۵ هزار و۹۰۰ هکتار سطح زیر کشت لیمو ترش در کهگیلویه و بویراحمد مقدار ۴۱۰۰ هکتار بارور و ۱۸۰۰ هکتار غیر بارور است.

وی با اشاره به اینکه شهرستان باشت بیشترین سطح زیر کشت لیمو ترش در استان را دارد، اظهار کرد: برداشت لیمو که از ابتدای شهریور آغاز شده تا پایان مهر ادامه دارد.

مدیر امور باغبانی جهاد کشاورزی کهگیلویه و بویراحمد ضمن اشاره به ارقام غالب لیمو در استان تاکید کرد: ارقام غالب در استان شامل شیشه‌ای، محلی، لیموی آب شیراز است.

وی بیان کرد: بازار هدف لیموی برداشت شده علاوه بر استان کهگیلویه و بویراحمد به استان‌هایی چون خوزستان، فارس، اصفهان، تهران صادر می‌شود.

صیادی اضافه کرد: امسال در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، به دلیل قیمت متناسب با هزینه تولید باغداران از برداشت محصول خود راضی هستند.

کد خبر 6593337

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها