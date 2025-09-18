آغاز برداشت ۴۰ هزار تن لیمو ترش از باغستان های کهگیلویه و بویراحمد

نیردمند صیادی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: از مجموع ۵ هزار و۹۰۰ هکتار سطح زیر کشت لیمو ترش در کهگیلویه و بویراحمد مقدار ۴۱۰۰ هکتار بارور و ۱۸۰۰ هکتار غیر بارور است.

وی با اشاره به اینکه شهرستان باشت بیشترین سطح زیر کشت لیمو ترش در استان را دارد، اظهار کرد: برداشت لیمو که از ابتدای شهریور آغاز شده تا پایان مهر ادامه دارد.

مدیر امور باغبانی جهاد کشاورزی کهگیلویه و بویراحمد ضمن اشاره به ارقام غالب لیمو در استان تاکید کرد: ارقام غالب در استان شامل شیشه‌ای، محلی، لیموی آب شیراز است.

وی بیان کرد: بازار هدف لیموی برداشت شده علاوه بر استان کهگیلویه و بویراحمد به استان‌هایی چون خوزستان، فارس، اصفهان، تهران صادر می‌شود.

صیادی اضافه کرد: امسال در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، به دلیل قیمت متناسب با هزینه تولید باغداران از برداشت محصول خود راضی هستند.