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۵ بهمن ۱۴۰۱، ۸:۳۶

رئیس جهاد کشاورزی کهگیلویه در گفتگو با مهر خبر داد؛

۲ هزار و ۲۰۰هکتار مرکبات در کهگیلویه کشت می شود/برداشت ۲۰ هزار تن

۲ هزار و ۲۰۰هکتار مرکبات در کهگیلویه کشت می شود/برداشت ۲۰ هزار تن

دهدشت_ رئیس جهاد کشاورزی کهگیلویه گفت: سطح زیر کشت مرکبات در کهگیلویه ۲ هزارو ۲۰۰ هکتار بوده که پیش بینی می شود بیش از ۲۰ هزار تن محصول در سال جاری برداشت شود.

حکمت الله نریمانی در گفتگو با خبرنگار مهر، سطح زیر کشت مرکبات در کهگیلویه را ۲ هزار و ۲۰۰ هکتار اعلام کرد و افزود: از این مقدار ۴٠٠ هکتار آن زیر کشت لیمو ترش است.

وی تصریح کرد: یک هزار و ۸۰۰ هکتار نیز زیر کشت پرتقال از نوع والنسیا، خونی و ارقام محلی، همچنین گریپ فروت، نارنگی و لیمو شیرین است

رئیس جهاد کشاورزی کهگیلویه خاطر نشان کرد: معمولاً از هر هکتار قریب به ۱۲ تن در هکتار برداشت انجام می‌شود.

نریمانی تاریخ شروع برداشت را از اوایل آذرماه تا نیمه اول بهمن ماه عنوان کرد.

وی اذعان داشت: پیش بینی می‌شود که بیش از ۲۰ هزار تن میوه در سال جاری از این سطح برداشت شود.

کد مطلب 5691526

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