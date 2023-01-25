۲ هزار و ۲۰۰هکتار مرکبات در کهگیلویه کشت می شود/برداشت ۲۰ هزار تن

حکمت الله نریمانی در گفتگو با خبرنگار مهر، سطح زیر کشت مرکبات در کهگیلویه را ۲ هزار و ۲۰۰ هکتار اعلام کرد و افزود: از این مقدار ۴٠٠ هکتار آن زیر کشت لیمو ترش است.

وی تصریح کرد: یک هزار و ۸۰۰ هکتار نیز زیر کشت پرتقال از نوع والنسیا، خونی و ارقام محلی، همچنین گریپ فروت، نارنگی و لیمو شیرین است

رئیس جهاد کشاورزی کهگیلویه خاطر نشان کرد: معمولاً از هر هکتار قریب به ۱۲ تن در هکتار برداشت انجام می‌شود.

نریمانی تاریخ شروع برداشت را از اوایل آذرماه تا نیمه اول بهمن ماه عنوان کرد.

وی اذعان داشت: پیش بینی می‌شود که بیش از ۲۰ هزار تن میوه در سال جاری از این سطح برداشت شود.