  1. جامعه
  2. انتظامی
۲۷ شهریور ۱۴۰۴، ۷:۴۲

سارقان تجهیزات و کابل‌های برق تهران دستگیر شدند

سرکلانتر سوم پلیس پیشگیری پایتخت از دستگیری سارقان تجهیزات و کابل‌های برق خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ کیانوش نظری سرکلانتر سوم پلیس پیشگیری پایتخت بیان داشت: در پی گزارش‌هایی مبنی بر سرقت تجهیزات و کابل‌های برق شهری در سطح حوزه استحفاظی کلانتری ۱۰۵ سنایی، دستگیری متهمان این سرقت‌ها در دستور کار پلیس قرار گرفت.

وی در ادامه افزود: پس از رصد و بررسی دوربین‌های مداربسته محل‌های سرقت، مأموران توانستند خودروی یکی از متهمان را شناسایی کرده و او را در مخفیگاهش طی یک عملیات ویژه پلیسی زمینگیر و دستگیر کرد. بعد از بررسی‌های به‌عمل آمده هویت همدست این سارق نیز مشخص شد و نفر دوم این سرقت‌ها نیز دستگیر شد.

سرکلانتر سوم پلیس پیشگیری پایتخت بیان کرد: پس از اعترافات هر دو متهم مأموران متوجه شدند که این دو سارق با غصب عنوان و پوشیدن لباس یکی از ارگان‌های دولتی اقدام به سرقت تجهیزات و کابل‌های برق می‌کردند البته هر دو سارق دارای سوابق متعدد کیفری نیز بوده و پرونده تشکیل شده به همراه سارقان برای کشف جرایم احتمالی دیگر تحویل مقام قضائی شد.

سرهنگ نظری به شهروندان توصیه کرد: چنانچه کسانی را مشاهده کردند که لباس ارگان‌های مختلف را به تن داشتند ولی خودرویی که همراهشان بود شخصی بود و یا به آن ارگان مربوط نمی‌شد به ۱۱۰ گزارش دهند.

کد خبر 6593344

