به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ کیانوش نظری، سرکلانتر سوم پلیس پیشگیری پایتخت در جمع خبرنگاران از دستگیری فردی خبر داد که بالای ۵۰ نفر شاکی سرقت لپ تاپ دارد.
وی افزود: متهم این پرونده فردی است که سابقه کیفری داشته و پیشتر به ۱۰ سال حبس محکوم شده بود اما از دوران محکومیت متواری شده است. بنا بر مستندات، وی در گذشته نیز پروندههای مشابه در زمینه کلاهبرداری داشته است.
سرکلانتر سوم پلیس پیشگیری پایتخت در تشریح شیوه اقدام این متهم گفت: این فرد در سایتهای خرید و فروش کالای دستدوم پرسه میزد و با شرکتهایی که قصد اجاره دادن دفتر، چه مبله و چه خالی، داشتند هماهنگ میکرد و برای بازدید مراجعه میکرد.
وی افزود: متهم هنگام بازدید به صاحبملک میگفت که یکی از دوستانش هم قصد دارد ملک را ببیند و درخواست میکرد تا شماره تماس و موقعیت مکانی برای او ارسال شود. سپس آن مکان را بهعنوان دفتر شرکت خودش جا میزد و وانمود میکرد که آنجا محل استقرار شرکت خودش است.
نظری ادامه داد: به محض اینکه مشتری برای خرید کالا، مثل لپتاپ ۱۲۰ میلیونی، مراجعه میکرد، متهم کالا را تحویل گرفته و میگفت باید آن را برای بررسی سریال به همکار واحد کناری بدهد و بازخواهد گشت، اما دیگر مراجعتی صورت نمیگرفت.
وی تصریح کرد: این فرد در بیشتر مواقع برای شناسایی نشدن از کلاه، ماسک و عینک استفاده میکرد و تاکنون بیش از ۵۰ نفر از وی شکایت کردهاند.
روایت مالباخته
یکی از مالباختهها گفت: به همراه دوستم به پاساژی در محله سعادتآباد رفتیم. وارد یکی از دفاتر شدیم. خانمی که در آنجا حضور داشت ما را به یکی از اتاقها راهنمایی کرد. مردی که خود را خریدار معرفی میکرد لپتاپ را بررسی کرد. برای اطمینان، رسیدی با اثر انگشت کامل وی دریافت کردم. پس از لحظاتی مرد از اتاق خارج شد و دیگر بازنگشت. وقتی از آن خانم درباره آن شخص پرسیدیم، گفت اصلاً همکار من نبوده و دفتر را صرفاً برای خدمات نظافتی اجاره کرده بودند.
جزئیات دومین طعمه
مالباخته دیگری در ادامه بیان کرد: سال گذشته لپ تاپ را در سایت خرید و فروش کالای دست دو آگهی کردم این شخص برای من موقعیتی در حوالی مترو شهید قدوسی فرستاد. رفتم به ساختمانی که ظاهراً دفتر بیمه بود. وارد اتاق شدم و لپتاپ را تحویل دادم. قرار بود شماره سریال را بررسی کند. اما بعد از چند دقیقه مشکوک شدم. وقتی بیرون آمدم، آن آقا ناپدید شده بود. جالب اینکه یک شب قبل، تمام دوربینهای مدار بسته ساختمان سرقت شده بود.
نظر شما