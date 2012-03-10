دستگیری سارق داخل خودرو/ دستگیری متهمین متواری

به گزارش خبرگزاری مهر، ماموران پلیس آگاهی استان قم یک نفر سارق لوازم داخل خودرو را دستگیر کردند.



برابر گزارش واصله از دادگاه عمومی بخش خلجستان مستند به دادخواهی فردی به هویت معلوم مبنی بر سرقت کپسول گاز، تلویزیون و رادیو پخش از داخل خودرو وی در روستای ونون پرونده‌ای در این خصوص تشکیل و به اداره آگاهی استان ارجاع شد.



ماموران پس از وصول پرونده و با انجام تحقیقات پلیسی در یک عملیات سارق به هویت معلوم را شناسایی کردند که پس از هماهنگی قضایی نامبرده دستگیر شد.



در بازجویی صورت گرفته از متهم، نامبرده به هفت فقره سرقت داخل خودرو اعتراف کرد که در این خصوص کلیه مالباختگان نیز شناسایی شدند.



اجرای طرح برخورد با توزیع کنندگان مواد مخدر



برابر گزارش کلانتری ۱۷قم در راستای ارتقا امنیت و آرامش شهروندان و برخورد با توزیع کنندگان مواد مخدر در سطح حوزه استحفاظی با حضور عوامل تخصصی پس از هماهنگی با مقام قضایی اقدام به بازرسی پاتوق و مکانهای از قبل شناسایی شده کردند.



در این راستا تعداد ۹نفر که اقدام به فروش و دایر کردن محل استعمال کرده بودند را دستگیر و مقدار ۱۶گرم شیشه، ۲گرم هروئین، ۶۰سانت کراک، ۱۸عدد پایپ و ۲دستگاه ترازوی توزین کشف و ضبط شد.



دستگیری متهمین متواری توسط پلیس



ماموران در عوارضی کاشان به یک دستگاه خودرو پژو ۴۰۵به رانندگی و سرنشینی هویت‌های معلوم هر دو ساکن بوشهر مشکوک و به راننده دستور ایست صادر که بدون توجه با سرعت بالا به سمت تهران متواری شدند.



در استعلام صورت گرفته مشخص شد پلاک نصب شده بر روی خودرو دستکاری شده و پلاک اصلی نیست.

در ‌‌نهایت خودرو در کیلومتر ۳۵متوقف شد.



در بازرسی از داخل خودرو تعداد ۳۰جین تی شرت و ۱۹جین شلوار لی مردانه کشف و ضبط و همچنین خودرو به همراه نامبردگان جهت بررسی و سیر مراحل قانونی به پلیس مبارزه با کالای قاچاق انتقال داده شدند.



دستگیری۱۳نفر توسط ماموران انتظامی



در راستای اجرای طرح ارتقا امنیت اجتماعی ماموران انتظامی شهرستان قم ۱۳نفر را دستگیر کردند.



ماموران انتظامی شهرستان قم با انجام گشت زنی در چندین نقطه از سطح شهر اقدام به پاکسازی مناطق آلوده و جرم خیز کردند.



در این عملیات ماموران انتظامی شهرستان قم هشت نفر نگهدارنده مواد مخدر، یک نفر فروشنده مواد مخدر و چهار نفر اتباع غیر مجاز را دستگیر کردند.



در این رابطه ضمن دستگیری متهمین موصوف، ۴۰دستگاه موتورسیکلت و خودروی متخلف نیز توقیف شدند.