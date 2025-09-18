مرمت عمارت تاریخی والی هلیلان با مشارکت خیرین میراث فرهنگی

فرزاد شریفی در گفتگو با خبرنگار مهر از اجرای عملیات مرمت عمارت تاریخی والی هلیلان با همکاری انجمن خیرین میراث فرهنگی خبر داد.

وی گفت: عمارت والی هلیلان که از آثار ارزشمند دوره قاجاریه و نمادی از تاریخ و تمدن ایلامی است، توسط عبدالحسین‌خان، آخرین والی منطقه ساخته شده و در سال ۱۳۸۷ در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است.

شریفی افزود: این بنا با زیربنای حدود ۳۵۶ مترمربع و مصالحی چون سنگ‌های تراشیده و آجر ساخته شده است. پیشانی ایوان آن با گچبری‌های برجسته مزین به نقش‌های قرینه‌ای از آهو و طاووس تزئین شده است.

به گفته وی، به دلیل شرایط اقلیمی و گذر زمان، این اثر تاریخی دچار فرسودگی شده بود که با حمایت خیرین و تأمین ۲۵ میلیارد ریال اعتبار، عملیات مرمت آن آغاز شده است.

مدیرکل میراث فرهنگی استان ایلام ادامه داد: علاوه بر کمک مالی، خیرین میراث فرهنگی با آموزش و مشارکت در امر حفاظت نیز همراهی دارند. این انجمن در ۳۱ استان کشور فعالیت می‌کند و در استان‌های ایلام، سیستان و بلوچستان، اصفهان، قزوین و گلستان نیز در پروژه‌های مرمتی مشارکت کرده است.

شریفی تاکید کرد: برنامه‌ریزی برای مرمت و بهسازی آثار تاریخی، کاخ‌ها و عمارت‌های واجد ارزش، بر اساس اولویت‌بندی در دستور کار این مجموعه قرار دارد.