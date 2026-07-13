استقرار در دولتخانه صفوی انتخابی برای کنار مردم است، نه دوری از آنها

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی جمالینژاد، شامگاه دوشنبه در نشست انجمن میراث فرهنگی و انجمن خیرین میراث فرهنگی استان اصفهان که با حضور ایمان دهاقین، دبیر انجمنهای میراث فرهنگی کشور در هتل آسمان برگزار شد، اظهار کرد: امروز میراث فرهنگی اصفهان بیش از هر زمان دیگری به همدلی، تصمیمگیریهای عملیاتی و استفاده از همه ظرفیتهای موجود نیاز دارد و نباید فرصتهای موجود را با جلسات طولانی و تصمیمهای تکراری از دست داد.
وی با اشاره به شرایط موجود آثار تاریخی استان افزود: بسیاری از بناهای تاریخی اصفهان در وضعیت مطلوبی قرار ندارند و حتی اگر عوامل بیرونی نیز آسیبی به آنها وارد نکند، فرسودگی و گذر زمان میتواند خسارتهای جبرانناپذیری به این سرمایههای ارزشمند وارد کند. از این رو باید با سرعت، برنامهریزی دقیق و مشارکت همه بخشها برای حفاظت از این میراث ارزشمند اقدام کرد.
استاندار اصفهان با تاکید بر ضرورت عبور از رویکردهای صرفاً اداری در حوزه میراث فرهنگی اظهار کرد: امروز زمان آن رسیده است که به جای تکرار مباحث کارشناسی که طی دهههای گذشته بارها مطرح شده، برای حل مسائل موجود تصمیمهای اجرایی اتخاذ شود و دستگاههای مسئول با همکاری یکدیگر موانع پیشروی حفاظت و مرمت آثار تاریخی را برطرف کنند.
جمالینژاد با اعلام آمادگی استانداری برای حمایت از طرحهای اولویتدار حوزه میراث فرهنگی گفت: باید فهرستی از آثار تاریخی دارای اولویت تهیه و با مشارکت همه دستگاهها و خیرین، برنامهای عملیاتی برای حفاظت، مرمت و احیای آنها تدوین شود.
وی با تاکید بر لزوم بهرهگیری از ظرفیت خیرین در حوزه میراث فرهنگی اظهار کرد: همانگونه که خیرین در ساخت مدارس، مراکز درمانی و دیگر زیرساختهای عمومی نقشآفرینی کردهاند، امروز نیز باید زمینه حضور گسترده آنان در حفاظت از میراث فرهنگی فراهم شود.
استاندار اصفهان افزود: متاسفانه حضور خیرین در حوزه میراث فرهنگی متناسب با ظرفیتهای موجود نیست، در حالی که آثار تاریخی بخشی از هویت، فرهنگ و سرمایه اجتماعی کشور به شمار میروند و حفاظت از آنها نیازمند مشارکت مردم و خیران است.
وی تشکیل کمیتههای تخصصی با حضور انجمنهای میراث فرهنگی، خیرین، مدیران دستگاههای اجرایی و صاحبنظران را اقدامی موثر برای کاهش دغدغهها و تسریع در روند تصمیمگیری دانست و اظهار کرد: استانداری از پیشنهادهای کارشناسی و راهکارهای عملی که منجر به حفظ میراث فرهنگی شود، حمایت خواهد کرد.
جمالینژاد همچنین بر تقویت تعامل میان دولت، نهادهای مردمی و انجمنهای میراث فرهنگی تاکید کرد و گفت: حفاظت از میراث فرهنگی بدون حضور مردم، تشکلهای مردمی و انجمنهای تخصصی امکانپذیر نیست و باید زمینه مشارکت واقعی این ظرفیتهای ارزشمند در تصمیمسازی و اجرای برنامهها فراهم شود.
وی با اشاره به اهمیت جایگاه تاریخی اصفهان اظهار کرد: میراث فرهنگی تنها مجموعهای از بناهای تاریخی نیست، بلکه هویت تاریخی، فرهنگی و اجتماعی این سرزمین را شکل میدهد و حفاظت از آن نیازمند همدلی، همافزایی و احساس مسئولیت مشترک همه دستگاهها و آحاد جامعه است.
استاندار اصفهان در پایان با تاکید بر استمرار برگزاری نشستهای تخصصی انجمنهای میراث فرهنگی اظهار کرد: استانداری اصفهان آمادگی دارد با برگزاری نشستهای منظم، بررسی مستمر مسائل و استفاده از همه ظرفیتهای قانونی و مردمی، زمینه اجرای راهکارهای عملی برای حفاظت، مرمت و احیای میراث فرهنگی استان را فراهم کند.
نظر شما