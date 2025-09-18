اختصاص ۳۵ میلیارد تومان برای پروژه های آبرسانی روستایی دره شهر

حسن میری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: تمامی دهیاری‌های شهرستان، علاوه بر اعتبارات موجود، تا پایان سال مبلغ ۴۰۰ میلیون تومان برای عمران و آبادانی روستا دریافت می‌کنند.

وی افزود: به هر بخشی که فاقد ماشین آتش‌نشانی باشد، یک دستگاه اختصاص می‌یابد. همچنین در حوزه آب شهری و رفع مشکل کدورت آب در زمان بارندگی، ۳۵ میلیارد تومان از محل اعتبارات شرکت مهندسی آب‌های کشور به شهرستان اختصاص پیدا کرده است.

میری با اشاره به موضوع راه‌های روستایی بیان کرد: تمام مسیرهایی که نیاز به آسفالت دارند، قیر آنها توسط سازمان راهداری کشور تأمین خواهد شد. همچنین قول داده شد که موضوع پل ماشه در اسرع وقت توسط همکاران مربوطه در استان پیگیری و اجرا شود.

فرماندار دره‌شهر از احداث ۴ پارک تفریحی و ورزشی ویژه بانوان در نقاط مختلف شهرستان خبر داد.