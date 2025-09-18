به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایندپندنت، محققان دانشگاه علم و فناوری جنوب چین در گوانگ دانگ با چاپ مولکول های دی ان ای روی یک نوار پلاستیکی و پوشاندن آن با ماده ای به نام زره کریستالی برای محافظت به این مهم دست یافتند.
این کاست که شامل ۱۰۰ متر دی ان ای است، می تواند ۳۶پتابایت داده معامل ۳۶ هزار ترابایت حافظه هارد درایو را در خود ذخیره کرده است.
به گفته محققان تراکم بالای حافظه ذخیره می تواند به عنوان یک جایگزین برای روش های فعلی به حساب آورد.
محققان اظهار کرده اند با توجه به رشد ناگهانی داده در زمان حاضر، حافظههای غیرفرار مبتنی بر نیمهرساناها به محدودیتهای قانون مور رسیدهاند و رسانههای جدیدی برای ذخیره حجم باورنکردنی از دادهها ضروری هستند. دی ان ای به دلیل تراکم بالا و مدت زمان طولانی ذخیره سازی، پتانسیل آنکه به نسل جدید واسطه حافظه ذخیره اطلاعات تبدیل شود را دارد.
این نوار کاست در یک تحقیق با عنوان«نوار کاست فشرده برای ذخیره سازی داده های مبتنی بر دی ان ای» در ژورنال ساینس ادونسز منتشر شده است.
طبق آمار مرکز دادههای اینترنتی (IDC)، پیشبینی میشود حجم دادههای جهانی امسال به ۱۷۵ زتابایت( ۱۷۵ میلیون پتابایت) برسد.
دیانای به طور فزایندهای به عنوان واسطهای در نظر گرفته میشود که میتواند از تمام روشهای ذخیرهسازی داده قبلی دوام بیشتری داشته باشد و قرنها بدون تخریب دوام می آورد.
