  1. استانها
  2. هرمزگان
۲۷ شهریور ۱۴۰۴، ۱۲:۰۷

بی توجهی و عدم مهارت در شنا شهروند سیریکی را به کام مرگ فرستاد

بی توجهی و عدم مهارت در شنا شهروند سیریکی را به کام مرگ فرستاد

بندرعباس- فرمانده انتظامی شهرستان سیریک از غرق شدن یکی از شهروندان در آب های ساحلی این شهرستان خبرداد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ اصغر درخشان نیا در تشریح جزئیات این خبر اظهار کرد: مأموران انتظامی کلانتری مرکزی این شهرستان روز گذشته از طریق مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ از یک مورد غرق شدگی در ساحل طاهرویی از توابع این شهرستان مطلع و بلافاصله به محل اعزام شدند.

وی افزود: مأموران پس از حضور در محل مشاهده کردند یک مرد میان سال که جهت صید وارد دریا شده بدلیل عدم آشنایی به شنا و بالا آمدن ناگهانی آب غرق شده است.

این مسئول انتظامی اظهار کرد: جسد متوفی با کمک دو نفر از اهالی منطقه حاضر در محل با قایق از آب خارج و با هماهنگی و حضور عوامل اورژانس به خانواده وی تحویل گردید.

فرمانده انتظامی شهرستان سیریک ضمن تسلیت به خانواده و بازماندگان متوفی، به منظور پیشگیری از وقوع حوادث تلخ و ناگوار مشابه برای دیگر شهروندان و مردم این شهرستان، از عموم شهروندان و خانواده‌ها خواست از شنا کردن در مناطق ممنوعه سواحل دریا، استخرها، آبگیر و آب انبارهای با عمق نامشخص اکیداً خودداری کنند.

کد خبر 6593580

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها