بی توجهی و عدم مهارت در شنا شهروند سیریکی را به کام مرگ فرستاد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ اصغر درخشان نیا در تشریح جزئیات این خبر اظهار کرد: مأموران انتظامی کلانتری مرکزی این شهرستان روز گذشته از طریق مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ از یک مورد غرق شدگی در ساحل طاهرویی از توابع این شهرستان مطلع و بلافاصله به محل اعزام شدند.

وی افزود: مأموران پس از حضور در محل مشاهده کردند یک مرد میان سال که جهت صید وارد دریا شده بدلیل عدم آشنایی به شنا و بالا آمدن ناگهانی آب غرق شده است.

این مسئول انتظامی اظهار کرد: جسد متوفی با کمک دو نفر از اهالی منطقه حاضر در محل با قایق از آب خارج و با هماهنگی و حضور عوامل اورژانس به خانواده وی تحویل گردید.

فرمانده انتظامی شهرستان سیریک ضمن تسلیت به خانواده و بازماندگان متوفی، به منظور پیشگیری از وقوع حوادث تلخ و ناگوار مشابه برای دیگر شهروندان و مردم این شهرستان، از عموم شهروندان و خانواده‌ها خواست از شنا کردن در مناطق ممنوعه سواحل دریا، استخرها، آبگیر و آب انبارهای با عمق نامشخص اکیداً خودداری کنند.