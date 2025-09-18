  1. استانها
  2. بوشهر
۲۷ شهریور ۱۴۰۴، ۱۳:۰۹

سواحل استان بوشهر متلاطم است

سواحل استان بوشهر متلاطم است

بوشهر- کارشناس اداره‌کل هواشناسی استان بوشهر گفت:با توجه به نقشه‌های هواشناسی، سواحل استان تا اوایل شب متلاطم پیش بینی می‌شود.

حسین شکوهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به نقشه‌های هواشناسی، سواحل استان تا اوایل شب متلاطم پیش بینی می‌شود و طی روزهای جمعه و شنبه وضعیت جوی و دریایی نسبتاً آرامی برای استان مورد انتظار است و غبار محلی و افزایش رطوبت و شرجی پدیده‌های غالب مورد انتظار در این مدت خواهد بود.

کارشناس اداره‌کل هواشناسی استان بوشهر تصریح کرد: از اواخر وقت یکشنبه و طی روز دوشنبه با وزش باد نسبتاً شدید تا شدید شمالی سواحل و فراساحل استان به شدت مواج پیش بینی می‌شود.

وی اضافه کرد: آسمان بوشهر در ساعت‌های آینده غالباً صاف، گاهی وزش باد و در برخی نقاط مه رقیق صبحگاهی خواهد بود.

کارشناس اداره‌کل هواشناسی استان بوشهر بیان کرد: جهت وزش باد امروز غالباً غربی تا شمال غربی، با سرعت ۱۰ تا ۳۴ گاهی تا ۴۲ کیلومتر در ساعت، از اواخر شب متغیر به تدریج جنوب شرقی تا جنوب غربی، با سرعت ۸ تا ۲۸ گاهی تا ۳۶ کیلومتر در ساعت پیش بینی می‌شود.

وی ادامه داد: ارتفاع موج دریا امروز ۶۰ تا ۱۲۰ گاهی ۱۵۰ سانتی‌متر، از اواخر شب ۳۰ تا ۹۰ گاهی ۱۲۰ سانتی متر خواهد بود.

کد خبر 6593587

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها