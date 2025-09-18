به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین حیدری سراحی رئیس شورای اسلامی شهر بندرعباس در جلسه شورای شهر با تأکید بر نقش صنایع بزرگ در پیشبرد توسعه استان هرمزگان، خواستار حمایت آن‌ها در تقویت زیرساخت‌های شهری، تجهیز مراکز درمانی، ارتقای خدمات آب‌رسانی و جذب نیروی بومی شد.

وی همچنین بر اهمیت آموزش‌های مهارتی، برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی و همبستگی محلی برای بهبود رفاه عمومی شهروندان تأکید کرد.

حیدری سراحی در سخنان خود تصریح کرد: صنایع مستقر در بندرعباس علاوه بر ارائه خدمات به این شهر، باید به توسعه استان هرمزگان نیز توجه کنند و با همکاری نهادهای دولتی، سهم خود را در بهبود زیرساخت‌ها ایفا کنند.

وی با اشاره به مشکلات حوزه درمان، گفت: وضعیت خدمات درمانی استان نیازمند توجه جدی است و بسیاری از شهروندان برای دریافت خدمات پزشکی به استان‌های همجوار مراجعه می‌کنند انتظار داریم صنایع در ساخت و تجهیز مراکز درمانی نقش مؤثری ایفا کنند تا این مشکلات برطرف شود.

رئیس شورای شهر بندرعباس همچنین به چالش‌های حوزه آب و فاضلاب اشاره و تأکید کرد: شکستگی شبکه‌ها و هدررفت آب یکی از دغدغه‌های اصلی مردم است و لازم است مسئولان و صنایع در قالب مسئولیت اجتماعی برای رفع این مشکلات ورود کنند.

وی حمایت از آموزش‌های مهارتی، جذب نیروهای بومی، برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی و تقویت همبستگی محلی را از دیگر اولویت‌ها برشمرد و افزود: همکاری میان نهادهای شهری، صنایع بزرگ و جامعه مدنی، مسیر شکوفایی استعدادهای محلی و ارتقای رفاه عمومی را هموار می‌کند.

حیدری سراحی از تلاش تمامی مدیران و صنایع استان قدردانی و تأکید کرد که با استمرار این همکاری‌ها، استان هرمزگان می‌تواند به الگوی موفق توسعه پایدار و رفاه اجتماعی تبدیل شود.