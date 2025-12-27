فعالیت انبارهای ضایعات در سطح شهر بندرعباس ممنوع است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام والمسلمین عبدالرضا حیدری سراحی، رئیس شورای اسلامی شهر بندرعباس، با تشریح سیاستهای مصوب مدیریت شهری، از ممنوعیت کامل فعالیت هرگونه انبار ضایعات، مراکز تفکیک، نگهداری پسماندهای خشک و واحدهای بازیافت در محدوده شهر خبر داد و اظهار کرد: این سیاست بهصورت رسمی ابلاغ و در حال اجراست.
وی با اشاره به ضرورت صیانت از سلامت عمومی و ارتقای ایمنی شهری افزود: وجود انبارهای ضایعاتی در بافت شهری، علاوه بر ایجاد مزاحمت برای شهروندان، تهدیدی جدی برای بهداشت محیط، ایمنی محلات و افزایش خطر آتشسوزی محسوب میشود. شورای اسلامی شهر بندرعباس طی سالهای اخیر همواره بر جمعآوری و تعطیلی این مراکز غیرمجاز تأکید داشته و این موضوع را از اولویتهای مهم مدیریت شهری میداند.
رئیس شورای اسلامی شهر بندرعباس بیان کرد: مطابق سیاستهای مدیریت شهری، تنها محل مجاز برای انجام فعالیتهای مرتبط با ضایعات و بازیافت، سایت دفع پسماند شهری است.
حیدری سراحی با بیان اینکه هرگونه فعالیت انبارهای ضایعات در سطح شهر «غیرقانونی» تلقی میشود، تصریح کرد: برخورد با این مراکز از طریق مراجع قانونی، کمیسیونهای ذیربط و با همکاری دستگاههای مسئول با جدیت دنبال خواهد شد. سلامت، آرامش و امنیت شهروندان خط قرمز مدیریت شهری است و در این زمینه هیچگونه عذری پذیرفته نیست.
