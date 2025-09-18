دستگیری ۹ عضو شبکه هرمی در مهستان

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سید امین موسوی، فرمانده انتظامی شهرستان ساوجبلاغ اعلام کرد که در پی دریافت گزارشهای مبنی بر فعالیتهای یک شرکت هرمی و اخاذی از شهروندان، بررسی موضوع به سرعت در دستور کار قرار گرفت.
وی افزود: تیمهای پلیس آگاهی با هماهنگی مقامات قضائی به محل فعالیت این افراد اعزام شدند و کشف کردند که متهمان که از اتباع غیرمجاز بودند، با استفاده از تبلیغات کاریابی و استخدام در فضای مجازی، جوانان کمسنوسال را فریب داده و به بهانه آموزش و کسب درآمد در مکانی فاقد امکانات نگهداری میکردند. این افراد با نمایش کلیپهای انگیزشی، اقدام به جلب اعتماد و اخاذی از قربانیان میکردند.
فرمانده انتظامی شهرستان ساوجبلاغ ادامه داد: در این عملیات ۹ نفر دستگیر شدند و پس از تکمیل مراحل قانونی، برای پیگیریهای بیشتر به مراجع قضائی معرفی شدند.
موسوی همچنین به شهروندان توصیه کرد که از فعالیت در شرکتهای هرمی پرهیز کنند و به وعدههای درآمدزایی بالا بدون بررسی دقیق اعتماد نکنند، زیرا اینگونه اقدامات علاوه بر ایجاد اختلال در نظام اقتصادی، پیگرد قانونی نیز دارد.
