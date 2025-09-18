  1. استانها
دستگیری ۹ عضو شبکه هرمی در مهستان

کرج-فرمانده انتظامی شهرستان ساوجبلاغ در استان البرز از شناسایی و بازداشت ۹ نفر از اعضای یک شرکت هرمی در شهر مهستان خبر داد و به شهروندان نسبت به خطرات این فعالیت ها هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سید امین موسوی، فرمانده انتظامی شهرستان ساوجبلاغ اعلام کرد که در پی دریافت گزارش‌های مبنی بر فعالیت‌های یک شرکت هرمی و اخاذی از شهروندان، بررسی موضوع به سرعت در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود: تیم‌های پلیس آگاهی با هماهنگی مقامات قضائی به محل فعالیت این افراد اعزام شدند و کشف کردند که متهمان که از اتباع غیرمجاز بودند، با استفاده از تبلیغات کاریابی و استخدام در فضای مجازی، جوانان کم‌سن‌وسال را فریب داده و به بهانه آموزش و کسب درآمد در مکانی فاقد امکانات نگه‌داری می‌کردند. این افراد با نمایش کلیپ‌های انگیزشی، اقدام به جلب اعتماد و اخاذی از قربانیان می‌کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان ساوجبلاغ ادامه داد: در این عملیات ۹ نفر دستگیر شدند و پس از تکمیل مراحل قانونی، برای پیگیری‌های بیشتر به مراجع قضائی معرفی شدند.

موسوی همچنین به شهروندان توصیه کرد که از فعالیت در شرکت‌های هرمی پرهیز کنند و به وعده‌های درآمدزایی بالا بدون بررسی دقیق اعتماد نکنند، زیرا اینگونه اقدامات علاوه بر ایجاد اختلال در نظام اقتصادی، پیگرد قانونی نیز دارد.

