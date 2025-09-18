به گزارش خبرنگار مهر، سید جواد حسینی ظهر پنج شنبه در جمع مدیران استانی، فرهنگیان و مسئولان حوزههای اجتماعی، از اجرای طرح ملی سلامت اجتماعی معلممحور خبر داد و گفت: سلامت اجتماعی تمام فعالیتهای اجتماعی و اقتصادی را که در جامعه جریان دارد شامل میشود.
وی با بیان اینکه امسال ۳۰ درصد از طرحهای خدمات شهری تحت عنوان «طرح سلام» اجرایی میشوند و تاکنون ۲۵ پایگاه فعال شده است، افزود: رفاه اجتماعی، بهزیستی اجتماعی و فضائل اجتماعی سه بعد اصلی سلامت اجتماعی هستند که هر کدام شاخصهای متعددی همچون آموزش، اشتغال، مسکن و توانمندسازی را دربر میگیرند.
رئیس سازمان بهزیستی کشور با بیان اینکه یکی از مشکلات جدی در اداره کشور هزینهبر بودن و موازیکاری دستگاهها است، افزود: بیش از ۱۰ دستگاه در حوزههای مشابه فعالیت میکنند و این موضوع باعث اداره گران، پیچیده و کمکیفیت کشور شده است. در حالی که تجربه جهانی نشان میدهد خدمات باید ساده، در دسترس، فراگیر، ارزان و با کیفیت ارائه شوند.
وی با اشاره به تجربه موفق کشورهای پیشرفته اظهار داشت: در مطالعه ۲۸ کشور مشاهده کردیم که مدارس به کانون ارائه خدمات اجتماعی تبدیل شدهاند. در ایران نیز با وجود ۱۱۹ هزار مدرسه در سراسر کشور، حتی در دورترین نقاط مرزی، این ظرفیت بیبدیل میتواند محور ارائه خدمات اجتماعی قرار گیرد.
حسینی در خصوص اجرای طرح سلامت اجتماعی معلممحور، گفت: محور کار ما مدرسه و مدیر مدرسه است. بهزیستی در این طرح تنها نقش تسهیلگر را ایفا میکند. خدمات توانمندسازی، پیشگیرانه و حمایتی در ساعات بعد از ظهر مدارس ارائه خواهد شد تا همه مردم محله، به ویژه خانوادهها و نوجوانان، از آن بهرهمند شوند. اصل عدالت در این طرح به معنای آن است که نیازمندان واقعی و گروههای آسیبپذیر در اولویت قرار دارند.
وی ادامه داد: ما قرار نیست باری بر دوش مدارس بگذاریم یا امکانات موجود را دچار آسیب کنیم، بلکه هدف آبادانی و ارتقای کیفیت مدارس است. از هوشمندسازی تا بهبود زیرساختها، هر اقدامی که بتواند مدرسه را به کانون فعال اجتماعی تبدیل کند در دستور کار است.
رئیس سازمان بهزیستی گفت: تصور منفی در ذهن مردم نسبت به سازمان بهزیستی وجود ندارد لذا باید به سمت تحرک بیشتر و فعالسازی فضای عمومی جامعه حرکت کنیم.
حسینی افزود: در ایران، حدود ۹۵ درصد خدمات بهزیستی و رفاه اجتماعی، مشابه کشورهای توسعهیافته مثل انگلستان، از طریق ظرفیتهای مردمی شکل میگیرد؛ بنابراین، تأکید ما بر ایجاد زیستبوم مشارکت اجتماعی است.
وی با بیان اینکه ایجاد زیستبوم مشارکت اجتماعی یکی از اولویتهای اصلی ما است، ادامه داد: امیدواریم با همراهی مردم، تشکلها و خیرین، گامهای مؤثری در این زمینه برداریم.
تمام زنان سرپرست خانوار شهری و روستایی به صورت رایگان بیمه میشوند
حسینی با بیان اینکه تمام زنان سرپرست خانوار شهری و روستایی به صورت رایگان بیمه میشوند، افزود: توسعه تشکلها باید هم از نظر جغرافیایی و هم قشری انجام شود؛ یعنی از شهرهای بزرگ به شهرهای میانی، شهرهای کوچک و روستاها گسترش پیدا کند و شامل همه گروههای سنی و حرفهای جوانان، پزشکان، مهندسان، زنان، سالمندان باشد.
رئیس سازمان بهزیستی کشور در تشریح اقدامات عملی گفت: ایجاد تعاونیهای معلممحور با مشارکت فرهنگیان و پشتیبانی نمایندگان مجلس برای ساماندهی فعالیتها، همکاری با یکی از بانک ها برای ایجاد حساب محله و ارائه تسهیلات ویژه به مدارس و خانوادهها و اجرای توانبخشی مبتنی بر جامعه (CBR) در مدارس شهرها برای ارائه خدمات تخصصی به افراد دارای معلولیت از اقدامات این سازمان است.
حسینی به تجربه موفق سازمان بهزیستی در حوزه غربالگری اشاره کرد و گفت: سازمان بهزیستی تا کنون بیش از ۶۲ میلیون غربالگری بینایی انجام داده است که نتیجه آن جلوگیری از نابینایی ۵۵۰ هزار نفر در کشور بوده است. این دستاورد باعث شد نرخ شیوع تنبلی چشم در ایران به یک و نیم درصد کاهش یابد، در حالی که این رقم در سطح جهان حدود چهار درصد است. این موضوع اخیراً در سازمان ملل متحد ارائه شد و مورد تحسین ۱۸۵ کشور قرار گرفت.
نگاه آیندهنگر به سالمندان و نوجوانان
وی همچنین از برنامههای ویژه برای سالمندان خبر داد و گفت: مدارس و خانههای محلات به پاتوق سالمندان تبدیل خواهند شد. خدمات مشاوره، پیشگیری از آلزایمر، آموزش سبک زندگی سالم، تغذیه و فعالیتهای هنری برای آنها پیشبینی شده است.
رئیس سازمان بهزیستی کشور افزود: برای نوجوانان ۱۳ تا ۱۸ سال نیز طرحی در نظر گرفته شده است که استعدادها، ویژگیهای شخصیتی و تمایلات شغلی و تحصیلی آنها شناسایی و بر اساس آن هدایت تحصیلی و مهارتآموزی انجام خواهد شد. این اقدام زمینهساز اشتغال پایدار در آینده خواهد بود.
حسینی تأکید کرد: مدرسه باید به کانون الهامبخش فعالیتهای محله تبدیل شود. طرح سلامت اجتماعی معلممحور با محوریت مدارس و مشارکت فرهنگیان، نهادهای تخصصی و خیرین، گام مهمی برای تحقق عدالت اجتماعی، توانمندسازی جامعه و ارتقای کیفیت زندگی مردم در سراسر کشور است.
