به گزارش خبرنگار مهر، محمد نسیمی ظهر پنجشنبه در مراسم پویش شکوفه‌های مهر در محل سالن ورزشی کوثر سمنان با بیان اینکه این پویش از اوایل شهریور ماه سال جاری در استان راه اندازی شد، ابراز داشت: هدف از این اقدام تأمین نوشت افزار دانش آموزان نیازمند تحت پوشش بهزیستی است.

وی با بیان اینکه در این پویش تلاش شد تا فرصت برابر آموزشی برای دانش آموزان نیازمند تحت پوشش فراهم شود، افزود: رویکرد بهزیستی حمایت از فرزندان معنوی در آستانه بازگشایی مدارس است.

مدیر کل بهزیستی استان سمنان با بیان اینکه همه افراد باید از امکانات مناسب برای تحصیل برخوردار باشند، ابراز داشت: این پویش‌ها در واقع نوعی دعوت از خیران برای برآوردن نیازهای این گروه از دانش آموزان است.

نسیمی بابیان اینکه در این پویش مؤسسات و نهادهای خیریه نیز با بهزیستی همکاری لازم را داشتند، تصریح کرد: به همت همه این خیران یک هزار و ۷۰۰ بسته نوشت افزار برای جامعه هدف تهیه شده است.

وی از توزیع این بسته‌ها بین دانش آموزان جامعه مورد هدف خبر داد و افزود: این برنامه مزین به نام پنج شهید بهزیستی استان همزمان با بزرگداشت سه هزار شهید این دیار اجرایی شده است.