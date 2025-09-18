دانشگاه های ایلام برای حل مسائل و چالش های استان ورود کنند

به گزارش خبرنگار مهر، احمد کرمی ظهر پنجشنبه در نخستین نشست «شورای علمی نخبگان استان» اظهار داشت: ضرورت دارد پیش از گذشته از استعداد و خلاقیت پژوهشگران بهره ببریم تا بتوانیم مسائل ساختاری استان را حل کنیم. نخبگان باید احساس کنند که صدایشان شنیده می‌شود و در تصمیم‌گیری‌ها اثرگذارند.

وی با اشاره به اینکه انتخاب اعضای این شورا بر اساس شاخص‌ها و معیارهای دقیق نخبگی انجام شده است، افزود: نخبگان در حل مسائل مهم کشور و استان پیشگام هستند و می‌توانند به‌عنوان راهگشای مشکلات عمل کنند.

نماینده عالی دولت در استان یکی از اولویت‌های کاری شورای علمی را توجه به رویکرد آمایش سرزمینی در برنامه‌های توسعه دانست و خواستار ورود نخبگان به حوزه‌های زیربنایی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی شد.

کرمی با تأکید بر پایان دادن به پژوهش‌های صرفاً نظری گفت: دانشگاه‌ها و مراکز علمی باید با تشکیل کارگروه‌های تخصصی، راهکارهای عملی برای چالش‌هایی همچون کشاورزی، آسیب‌های اجتماعی، آتش‌سوزی جنگل‌های بلوط و مدیریت اربعین ارائه دهند. هر دانشگاه باید متولی رفع یک یا چند مشکل مشخص در استان باشد.

وی ضمن اعلام آمادگی برای اختصاص زمان ثابت ماهانه جهت برگزاری نشست‌های نخبگان و تأمین فضای مناسب در استانداری، خاطرنشان کرد: «تشکیل هیئت‌های اندیشه‌ورز و کارگروه‌های تخصصی می‌تواند نقش نخبگان را در تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری به شکلی ملموس و اثرگذار تقویت کند.