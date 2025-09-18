سهمیه ۸۵ هزار نفری حج ایران باید متناسب با جمعیت افزایش یابد

به گزارش خبرنگار مهر، نخستین جلسه از سلسله نشست‌های «تعامل» در حوزه حج به میزبانی حوزه نمایندگی ولی‌فقیه در امور حج و زیارت و با همکاری معاونت بین‌الملل حوزه‌های علمیه در ساختمان بعثه مقام معظم رهبری در قم برگزار شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین سید عبدالفتاح نواب، نماینده ولی‌فقیه در امور حج و زیارت و سرپرست حجاج ایرانی در این نشست با تقدیر از حضور نمایندگان تشکل‌ها و مؤسسات فعال حوزوی در عرصه بین‌الملل، ضمن استقبال از گزارش‌ها و پیشنهادهای ارائه‌شده، بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود تأکید کرد.

وی با بیان اینکه حج به عنوان فریضه‌ای الهی با عنایات امام زمان (عج) برگزار می‌شود، یادآور شد: شرایط و مناسبات برگزاری حج در مقایسه با گذشته تغییرات زیادی داشته است.

نماینده ولی‌فقیه در امور حج و زیارت سهمیه کنونی جمهوری اسلامی ایران را ۸۵ هزار نفر بر اساس جمعیت حدود ۸۵ میلیون نفری کشور دانست و افزود: با توجه به رشد جمعیت ایران به ۹۰ میلیون نفر، باید سهمیه حج متناسب با این افزایش بازنگری شود.

وی همچنین با اشاره به اینکه بسیاری از ثبت‌نام‌کنندگان سال‌ها در انتظار تشرف به خانه خدا هستند، بر لزوم تسریع در روند اعزام‌ها تأکید کرد.

حجت‌الاسلام والمسلمین نواب سه شرط استطاعت مالی، طریقی و جسمی را از پیش‌نیازهای حج برشمرد و رعایت سلامت زائران را از عوامل مهم در کاهش آمار فوتی‌ها در ایام حج دانست.

وی درباره برنامه‌های فرهنگی بعثه نیز گفت: طرح «مودت» ویژه زائران زبان‌دان با همکاری معاونت فرهنگی در حال اجراست و باید بیش از گذشته از ظرفیت تشکل‌های بین‌المللی حوزه بهره برد.

نواب در ادامه از تشکیل دو کاروان ویژه برای ایرانیان مقیم خارج از کشور خبر داد و اظهار داشت: این زائران پس از طی مراحل ثبت‌نام همانند زائران داخل کشور، از محل اقامت خود به حج اعزام خواهند شد.

در پایان این نشست، نماینده ولی‌فقیه در امور حج و زیارت از معاونین بعثه خواست تا پیشنهادهای مطرح‌شده توسط نمایندگان تشکل‌ها و مؤسسات بین‌المللی حوزه را پیگیری کنند و همچنین از همکاری معاونت بین‌الملل حوزه‌های علمیه قدردانی کرد.

گفتنی است در حاشیه این نشست و در آستانه دهمین سالگرد فاجعه منا و مسجدالحرام، یاد و خاطره شهدای این حوادث نیز گرامی داشته شد.