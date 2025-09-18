به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گاردین، آنی ارنو، عبدالرزاق گورنا و جی. ام. جی. لو کلزیو، ۳ نویسنده برنده جایزه ادبی نوبل، از جمله گروهی متشکل از ۲۰ نویسنده برجسته هستند که در نامه‌ای سرگشاده به امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه خواستار از سرگیری فوری برنامه تخلیه فرانسه برای محققان، هنرمندان و نویسندگان فلسطینی در غزه شده‌اند.

برنامه «پاوز» از سال ۲۰۱۷ ایجاد شد تا ویزا و پشتیبانی نهادی را برای صدها محقق و هنرمند در معرض خطر از مناطق جنگی در سراسر جهان، از جمله فلسطین، فراهم کند. نکته قابل توجه این است که این برنامه به چهره‌های فلسطینی برنده جایزه امکان خروج از غزه را می‌دهد و در عین حال ضامن حفظ حق بازگشت به فلسطین هم هست تا هروقت خواستند بتوانند برگردند و به کار خود ادامه دهند، زیرا آنها با ویزای استعداد وارد فرانسه می‌شوند، نه به عنوان پناهنده.

در حالی که این برنامه مدتی است تعلیق شده، امضاءکنندگان خواستار از سرگیری این برنامه برای چهره‌های فلسطینی گرفتار در غزه شده‌اند. تخلیه‌های مرتبط با غزه پس از یک مورد که در آن یک دانشجوی پذیرفته‌شده در دانشگاه علوم سیاسی لیل به انتشار اظهارات یهودستیزانه متهم شد، توسط دولت فرانسه متوقف شد و ۲ ماه پیش در ماه آگوست، وزیر امور خارجه فرانسه اعلام کرد هیچ نوع تخلیه‌ای از غزه تا اطلاع ثانوی انجام نخواهد شد. این تصمیم موجب شد بسیاری از متقاضیان تأیید شده و خانواده‌هایشان - که پیشتر توسط مؤسسه‌های فرانسوی پذیرفته شده بودند - در میان قحطی و بمباران سرگردان بمانند.

امضاکنندگان می‌نویسند: تعلیق یک برنامه بشردوستانه بر اساس یک مورد، مجازات جمعی است. آنها تأکید کرده‌اند فرانسه باید به تعهدات انسان‌دوستانه خود پایبند باشد، آن هم در حالی که فلسطینی‌ها با آنچه سازمان ملل و تقریباً هر گروه بزرگ حقوق بشری در جهان به عنوان نسل‌کشی توصیف کرده‌اند، روبه‌رو هستند. در این نامه استدلال شده برنامه «پاوز» اگرچه محدود است، اما همچنان یکی از معدود شریان‌های حیاتی موجود است و نه تنها از افراد، بلکه از زندگی فرهنگی و فکری فلسطینی‌ها که با تخریب عمدی دانشگاه‌ها، مدرسه‌ها و مراکز فرهنگی تهدید می‌شود، محافظت می‌کند.

در درخواست از رئیس جمهور آمده است: «این تعلیق برنامه‌های تخلیه بر اساس یک مورد پست نژادپرستانه در رسانه‌های اجتماعی، نوعی مجازات جمعی در زمانی است که همه امضاکنندگان کنوانسیون‌های نسل‌کشی باید تمام تلاش خود را برای نجات فلسطینی‌ها از نابودی انجام دهند و از همدستی در جنایات علیه بشریت خودداری کنند.»

در این نامه که روز جمعه به دفتر مکرون ارسال شد، آمده است: «ما به عنوان نویسنده، از شما می‌خواهیم که هر چه سریع‌تر این خط نجات را احیا کنید و از دیگر سران کشورها بخواهید برنامه‌های مشابهی ایجاد کنند.»

دیگر امضاکنندگان این نامه عبارتند از آلن داماسیو، ماتیاس اینارد، آن انرایت، دیدیه اریبون، ایزابلا حماد، کاپکا کاسابووا، کریم کتان، رشید خالدی، نائومی کلاین، دبورا لوی، ادوارد لوئیس، ویت تان نگوین، مکس پورتر، سالی رونی، لیلا سلیمانی و مادلین تین.

برنامه مکث سال ۲۰۱۷ توسط دولت فرانسه و کالج دو فرانس برای کمک به محققان، دانشمندان، روشنفکران و هنرمندان خارجی که در شرایط اضطراری قرار می‌گیرند، راه‌اندازی شد. از آن زمان تاکنون از این برنامه برای ارائه ویزای استعدادهای فرانسه و حمایت عملی از مردم اوکراین، سوریه، افغانستان و سایر کشورها استفاده شده است.

از زمان آغاز جنگ غزه در اکتبر ۲۰۲۳، در مجموع ۳۱ هنرمند، نویسنده و دانشگاهی فلسطینی و خانواده‌هایشان از طریق این برنامه در فرانسه پناه گرفته‌اند.