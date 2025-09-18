  1. استانها
اجرای سریع عفو معیاری رهبری در استان سمنان؛ آزادی و تخفیف مجازات

سمنان- رئیس‌کل دادگستری استان سمنان از اجرای موفقیت‌آمیز عفو معیاری مقام معظم رهبری در کمتر از یک هفته خبر داد و گفت: این عفو موجب آزادی یا تخفیف مجازات تعداد قابل توجهی از محکومان شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمدصادق اکبری در گفت‌وگو با خبرنگاران در محل دادگستری استان سمنان از اجرای موفقیت‌آمیز عفو معیاری مقام معظم رهبری در کمتر از یک هفته خبر داد و افزود: این اقدام که با پیشنهاد هوشمندانه رئیس قوه قضائیه و موافقت مقام معظم رهبری انجام شد، تجلی عینی رأفت اسلامی و اهتمام نظام به اصلاح و بازپروری مجرمان است.

وی با اشاره به تشکیل کارگروه ویژه برای اجرای سریع این عفو گفت: بلافاصله پس از ابلاغ دستورالعمل، یکی از معاونان قضائی استان با نظارت مستقیم اینجانب مأمور تشکیل کارگروه ویژه شد و با برگزاری جلسات فشرده، پرونده‌ها در کمتر از یک هفته بررسی و اجرایی شد.

رئیس‌کل دادگستری استان سمنان جزئیات این عفو را چنین برشمرد: محکومانی که احکام آنان تا ۱۹ شهریور ۱۴۰۴ قطعی و اجرایی شده بود، مشمول این عفو شدند که بسیاری از آنان مستقیماً از زندان آزاد شده یا از تخفیف مجازات برخوردار شدند.

اکبری به مصادیق عفو اشاره کرد و گفت: محکومان به شلاق تعزیری واجد به طور کامل بخشوده شدند و محکومان به جزای نقدی تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان نیز به طور کامل عفو شدند، برای جزای نقدی بالاتر از این مبلغ نیز تخفیف‌های متناسب اعمال شد.

وی افزود: محکومان جرایم امنیتی که بیش از پنج سال از قطعیت حکم آنان گذشته و در این مدت هیچ اقدام معارضانه‌ای نداشته‌اند نیز مشمول عفو یا تخفیف مجازات شدند.

رئیس‌کل دادگستری استان سمنان با اشاره به آثار مثبت این عفو گفت: این اقدام موجب بازگشت عده زیادی از محکومان به آغوش خانواده و جامعه شد و رویکرد انسان‌محور و اصلاح‌گرای نظام قضائی را نمایان کرد.

اکبری تصریح کرد: این عفو ضمن کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها، فضای امید و نشاط را در میان خانواده‌های مشمول عفو تقویت کرده و هیچ‌گونه تسامحی نسبت به محکومان جرایم خشن یا خطرناک صورت نگرفته است.

وی در پایان با قدردانی از همکاری تمامی دستگاه‌های مرتبط، تأکید کرد: قوه قضائیه در مسیر تحولات نوین خود، رویکرد اصلاح‌مدارانه را با بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی دنبال می‌کند تا زمینه بازگشت سالم محکومان به جامعه فراهم شود.

