به گزارش خبرنگار مهر، سید مهدی فلاح میری عصر شنبه در گفتگو با رسانهها با اعلام این خبر اظهار کرد: به مناسبت فرارسیدن میلاد باسعادت پیامبر اکرم (ص) و امام جعفر صادق (ع) و در پی موافقت مقام معظم رهبری با پیشنهاد ریاست محترم قوه قضائیه، تعداد قابل توجهی از محکومان استان گیلان مشمول عفو معیاری قرار گرفتند.
وی افزود: این عفوها جلوهای از رأفت اسلامی و گامی مؤثر در بازگشت مجرمان به آغوش جامعه است که علاوه بر ایجاد امید و انگیزه در خانوادههای زندانیان، به کاهش آسیبهای اجتماعی، ارتقای امنیت روانی جامعه و ترویج فرهنگ گذشت و بخشش در سطح استان کمک میکند.
دادستان مرکز استان گیلان تصریح کرد: با اعمال این عفو و تلاشهای شبانهروزی همکاران قضائی، تعداد زیادی از محکومان مشمول تقلیل مجازات و آزاد شدند.
فلاح میری ادامه داد: این اقدام دارای آثار اجتماعی و دینی گستردهای است که علاوه بر کاهش آمار جمعیت کیفری، بازگشت زندانیان به جامعه را تسهیل کرده و موجب تقویت نشاط اجتماعی، امنیت روانی خانوادهها و همبستگی ملی میشود.
وی در پاسخ به پیگیری پرونده قتل پسر بچه ده ساله اهل شهرستان رشت که قلب مردم استان را جریحهدار کرد، گفت: پس از تلاشهای مضاعف ضابطین انتظامی برای شناسایی و دستگیری متهم، دادسرای مرکز استان رسیدگی خارج از نوبت به پرونده را با هدف ایجاد آرامش در جامعه آغاز کرده است.
دادستان گیلان با تأکید بر رعایت دقیق موازین دادرسی و حقوق متهم، تصریح کرد: پس از اخذ نظر پزشکی قانونی و تحقیقات دقیق، کیفرخواست پرونده قاتل به جرم آدمربایی و قتل عمد صادر شده و پرونده به محاکم کیفری استان ارسال شده است تا در کوتاهترین زمان ممکن حکم صادر شود.
