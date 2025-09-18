موافقت با اختصاص ۱۲ میلیارد ریال تسهیلات برای سه طرح مهم آبی مازندران

به گزارش خبرگزاری مهر، حیدر داوودیان با بیان اینکه این تسهیلات به پروژه‌های شبکه آبیاری و زهکشی البرز، آبرسانی به شهرستان‌های ساری و میاندورود و همچنین آبرسانی به شهرهای گروه الف اختصاص خواهد یافت، گفت: استفاده از تمامی ظرفیت‌های قانونی برای تأمین منابع مالی پروژه‌های آبی در دستور کار این شرکت قرار دارد و پیشنهاد تأمین اعتبار شش طرح کلیدی استان به سازمان برنامه و بودجه ارائه شده است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای مازندران تصریح کرد: در هفته جاری، نشستی تخصصی با حضور دکتر محمد ابراهیم‌نیا، رئیس امور آب، کشاورزی و محیط زیست سازمان برنامه و بودجه کشور برگزار شد که در این جلسه، شش پروژه پیشنهادی برای بهره‌مندی از تسهیلات ماده ۵۶ مورد بررسی قرار گرفت.

وی افزود: علاوه بر سه طرح یاد شده، طرح‌های آبرسانی به تنکابن، رامسر و عباس‌آباد، سد گلورد و سد زارم‌رود نیز در بسته پیشنهادی قرار دارند که مجموع اعتبار درخواستی برای این شش پروژه بیش از ۲۵ هزار و ۴۰۰ میلیارد ریال است.

داوودیان تاکید کرد: تخصیص این تسهیلات می‌تواند روند اجرایی پروژه‌های حوزه آب استان را سرعت بخشد و به ارتقای کیفیت خدمات آبرسانی در مناطق مختلف مازندران کمک شایانی کند.