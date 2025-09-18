  1. استانها
۲۷ شهریور ۱۴۰۴، ۱۴:۲۰

موافقت با اختصاص ۱۲ میلیارد ریال تسهیلات برای سه طرح مهم آبی مازندران

ساری - مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای مازندران گفت: سازمان برنامه و بودجه کشور با اختصاص ۱۲ هزار میلیارد ریال تسهیلات از محل ماده ۵۶ قانون الحاق برای سه طرح مهم حوزه آب در استان موافقت کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، حیدر داوودیان با بیان اینکه این تسهیلات به پروژه‌های شبکه آبیاری و زهکشی البرز، آبرسانی به شهرستان‌های ساری و میاندورود و همچنین آبرسانی به شهرهای گروه الف اختصاص خواهد یافت، گفت: استفاده از تمامی ظرفیت‌های قانونی برای تأمین منابع مالی پروژه‌های آبی در دستور کار این شرکت قرار دارد و پیشنهاد تأمین اعتبار شش طرح کلیدی استان به سازمان برنامه و بودجه ارائه شده است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای مازندران تصریح کرد: در هفته جاری، نشستی تخصصی با حضور دکتر محمد ابراهیم‌نیا، رئیس امور آب، کشاورزی و محیط زیست سازمان برنامه و بودجه کشور برگزار شد که در این جلسه، شش پروژه پیشنهادی برای بهره‌مندی از تسهیلات ماده ۵۶ مورد بررسی قرار گرفت.

وی افزود: علاوه بر سه طرح یاد شده، طرح‌های آبرسانی به تنکابن، رامسر و عباس‌آباد، سد گلورد و سد زارم‌رود نیز در بسته پیشنهادی قرار دارند که مجموع اعتبار درخواستی برای این شش پروژه بیش از ۲۵ هزار و ۴۰۰ میلیارد ریال است.

داوودیان تاکید کرد: تخصیص این تسهیلات می‌تواند روند اجرایی پروژه‌های حوزه آب استان را سرعت بخشد و به ارتقای کیفیت خدمات آبرسانی در مناطق مختلف مازندران کمک شایانی کند.

