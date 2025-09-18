دستور وزیر نیرو برای تأمین برق دائم سایت رودشور شمالی

به گزارش خبرنگار مهر، عقیل امینی ظهر پنجشنبه در جمع خبرنگاران از صدور دستور تأمین برق دائم سایت رود شور شمالی به عنوان بزرگترین شهرک شیلاتی کشور خبر داد و گفت: با پیگیریهای مستمر و همراهی نمایندهی مردم شریف شهرستانهای بوشهر، گناوه و دیلم در مجلس شورای اسلامی و رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر و در جلسهای با وزیر محترم نیرو، وزارت نیرو تأمین برق پایدار سایت رود شور شمالی شهرستان گناوه را در دستور کار قرار داد.
مدیرکل شیلات استان بوشهر افزود: سایت رود شور شمالی با مساحت بیش از ۳۶۱۱ هکتار در شهرستان گناوه و با برخورداری از ۸۳ مزرعه پرورش میگو و زیرساختهای آماده در سطح ۹۸ درصد، ظرفیتی منحصربهفرد برای جهش تولید و اشتغالزایی دارد.
وی افزود: تاکنون حدود ۱۰ مگاوات برق موقت در اختیار این سایت قرار گرفته اما برای بهرهبرداری کامل، تأمین ۶۳ مگاوات برق دائم ضروری است.
وی ادامه داد: در کنار تأمین برق، رایزنیها برای اختصاص ۹۰ هکتار زمین جهت احداث نیروگاه خورشیدی نیز در حال انجام است، با تحقق این طرحها و اصلاح ساختار مزارع و رعایت استانداردهای بهداشتی، ظرفیت تولید سالانه این سایت میتواند به بیش از ۲۰ هزار تن میگو برسد.
مدیرکل شیلات استان بوشهر خاطرنشان کرد: کلنگزنی این شهرک در اسفند ۱۳۹۷ انجام شد و از همان ابتدا به دلیل موقعیت و ظرفیتهای ویژه، به عنوان پروژهای ملی در حوزه شیلات مطرح شد.
وی اضافه کرد: امروز با فراهم شدن زیرساختهای لازم، این مجموعه آماده است تا به موتور محرک توسعه اقتصادی منطقه و افزایش صادرات کشور تبدیل شود.
امینی در پایان با قدردانی از همراهی مسئولان گفت: از تلاشها و پیگیریهای دلسوزانه نماینده مردم شهرستانهای بوشهر، گناوه و دیلم در مجلس شورای اسلامی و همچنین حمایتهای ارزشمند رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان صمیمانه سپاسگزارم، این همدلی و همکاری، زمینهساز جهشی بزرگ در صنعت میگو و اشتغال پایدار در استان خواهد بود.
نظر شما