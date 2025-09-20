تأمین برق دائم بزرگترین شهرک شیلاتی کشور کلید خورد

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی بحرانی صبح شنبه در جمع خبرنگاران گفت: سایت رود شور شمالی با مساحت بیش از سه هزار و ۶۱۱ هکتار در شهرستان گناوه و با برخورداری از ۸۳ مزرعه پرورش میگو و زیرساختهای آماده در سطح ۹۸ درصد، ظرفیتی منحصربهفرد برای جهش تولید و اشتغالزایی دارد.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی بوشهر بیان داشت: تاکنون حدود ۱۰ مگاوات برق موقت در اختیار این سایت قرار گرفته اما برای بهرهبرداری کامل، تأمین ۶۳ مگاوات برق دائم ضروری است.
بحرانی ادامه داد: در کنار تأمین برق، رایزنیها برای اختصاص ۹۰ هکتار زمین جهت احداث نیروگاه خورشیدی نیز در حال انجام است.
وی تصریح کرد: با تحقق این طرحها و اصلاح ساختار مزارع و رعایت استانداردهای بهداشتی، ظرفیت تولید سالانه این سایت میتواند به بیش از ۲۰ هزار تن میگو برسد.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر خاطرنشان کرد: کلنگزنی این شهرک در اسفند ۱۳۹۷ انجام شده و از همان ابتدا به دلیل موقعیت و ظرفیتهای ویژه، به عنوان پروژهای ملی در حوزه شیلات مطرح شد.
بحرانی با اشاره به اینکه امروز با فراهم شدن زیرساختهای لازم، این مجموعه آماده است تا به موتور محرک توسعه اقتصادی منطقه و افزایش صادرات کشور تبدیل شود افزود: از تلاشها و پیگیریهای نماینده مردم شریف شهرستانهای بوشهر، گناوه و دیلم در مجلس شورای اسلامی و حمایتهای ایشان سپاسگزارم امید است این همدلی و همکاری، زمینهساز جهشی بزرگ در صنعت میگو و اشتغال پایدار در استان باشد.
نظر شما