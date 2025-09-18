پایگاه امداد و نجات معادن طبس گام بزرگ در ارتقای ایمنی کارگران است

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت، عصر پنج شنبه در حاشیه افتتاح بزرگترین پایگاه امداد و نجات معادن زغال‌سنگ کشور در طبس، با گرامیداشت سالگرد فاجعه طبس و ابراز همدردی با مردم این منطقه گفت: ایجاد این پایگاه کاملاً مجهز، گام بلندی برای حفظ ایمنی و رسیدگی سریع به مصدومان احتمالی حوادث معدنی است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت اظهارکرد: معادن زغال‌سنگ از جمله معادن پرخطر کشور هستند و چنین مرکزی می‌تواند نقش حیاتی در کاهش خسارات و تلفات ایفا کند.

وی همچنین با اشاره به آغاز پروژه مکانیزه‌سازی معادن زغال‌سنگ افزود:

برای افزایش بهره‌وری و کاهش صدمات، قرارداد فاینانس با شرکت‌های خارجی منعقد شده است.

اتابک بیان کرد: این پروژه بزرگ، علاوه بر ارتقای میزان برداشت از معادن، سطح ایمنی کارگران را به طور چشمگیری افزایش خواهد داد.

وزیر صمت در پایان با قدردانی از همراهی مسئولان استان خراسان جنوبی تصریح کرد: همکاری و همدلی مسئولان استانی باعث شده شرایط معادن طبس بهبود یابد و امیدواریم این روند ادامه یابد تا به سطح استانداردهای مطلوب برسیم.



پایگاه امداد و نجات معادن زغال‌سنگ طبس با سرمایه‌گذاری ۲,۲۰۰ میلیارد ریال توسط ایمیدرو ساخته و به بهره‌برداری رسید.

این پایگاه با مساحت ۱۵ هزار مترمربع و زیربنای ۴۲۰۰ مترمربع، با هدف ارتقاء ایمنی و ارائه خدمات امدادی در معادن منطقه تجهیز شده و برای ۴۵ نفر اشتغال ایجاد کرده است.

همچنین پروژه بهسازی و احداث جاده معدن پروده ۴ و پروده شرقی با سرمایه‌گذاری حدود ۵,۵۰۰ میلیارد ریال با حضور وزیر صمت افتتاح شد.

این مسیر ۱۶ کیلومتری با اجرای عملیات زیرسازی، کشی خط، علامت‌گذاری و آسفالت کامل، به عنوان یکی از زیرساخت‌های مهم توسعه‌ای در منطقه معدنی پروده محسوب می‌شود.